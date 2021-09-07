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21個韓娛粉絲帳號 微博禁言30天

記者林汪靜／北京7日電
微博6日宣布對一批韓娛粉絲帳號實施禁言，牽涉到IU、防彈少年團（BTS）等韓國人氣明星和組合。（取材自微博）
微博6日宣布對一批韓娛粉絲帳號實施禁言，牽涉到IU、防彈少年團（BTS）等韓國人氣明星和組合。（取材自微博）

中國極力整治「飯圈」亂象。繼中國明星後，中國社交平台微博6日宣布對一批韓娛粉絲帳號實施禁言，共21個帳號禁言30天，牽涉到IU、防彈少年團（BTS）等韓國人氣明星和組合。

香港「經濟日報」報導，微博聲明指出，自中國網信辦發布「關於進一步加強『飯圈』亂象治理的通知」以來，微博按要求陸續開展了相關治理，發布多篇公告倡導理性追星，規範社區秩序。經網友舉報，部分粉絲帳號傳播非理性追星應援內容，導向嚴重錯誤，對此，站方及時對21個帳號予以禁言30天的處置，並清理相關違規文章。

聲明還指出，在治理與規範的進程中，沒有任何時間空間的差異，全平台內容治理力度一致。任何非理性追星行為一經查實，必定嚴肅處理。

此外，日前防彈少年團成員朴智旻的中國粉絲集資在韓國包專機、在「紐約時報」下廣告慶生，也被舉報非理性追星，微博帳號禁言60天。

紐約時報報導，中國當局採取了一系列措施來控制追星和粉絲團，因為官員們越來越擔心對網路關注毫無節制的追求正在毒害中國年輕人的思想，中國加強對所謂的飯圈「亂象」，以及它們操縱音樂、電影作品和電視節目的監管。

中國 微博 紐約時報

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