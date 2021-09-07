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買熱搜、水軍、軟文 3位明星經紀人爆「資本造星」

中國新聞組／北京7日電
粉絲為偶像「接機」，把機場圍得水洩不通。（取材自微博）
粉絲為偶像「接機」，把機場圍得水洩不通。（取材自微博）

文娛行業近來遭中國官方重拳整治，黨媒人民日報海外版旗下微信公眾號「俠客島」6日發文稱娛樂圈亂象由來已久、「水真渾」，並引述三名明星經紀人曝光「資本造星」內幕。

對於外界好奇經紀公司會用哪些手段打造明星？文章引述經紀人老張指出，要紅至少有幾個途徑：參加選秀；接好本子的網劇；接本公司大演員出演作品中的小角色，一般來說一個大演員帶本公司三個小演員，這是圈子裡不成文的規矩；還有炒CP（炒作曖昧）；另外就是在網上做話題、參加真人秀等等。

對於選秀節目頻被指「用錢買票」，經紀人吳姐稱，除非選手本身實力非常超群，否則大部分都是用錢、用資源「做票」。大家都追逐這種方式有幾個原因。藝人自己有資源有錢，就是想紅。還有就是一些選手在參加選秀前，本身已經有一些廣告合約或者在拍的劇本，為了流量效果來參加選秀，那當然更要砸錢出道、造話題，為自己的廣告或影視劇做鋪墊。至於互聯網公司炒作，那當然也是為了自己的節目效果來製造話題。

經紀人老張則曝光目前炒作新手段，「最簡單的就是買熱搜」，以及經紀公司買水軍、買軟文。

老張指出，水軍有分正面、反串。正面水軍好理解，反串水軍就是冒充「黑粉」去刺激真的粉絲，讓普通人覺得煩，又或者去碰瓷別的粉圈。總之，有話題就行，管你是吵架還是討論，話題就是流量。

經紀人寧哥則披露怎麼將藝人資源迅速變現？包括：瘋狂接廣告、接網劇，因為網劇拍得快、賣得好；或者接綜藝，繼續炒熱人氣，從而植入廣告；還有直播帶貨、做博主接廣告；更直接的就是從粉絲那裡集資。

經紀人吳姐更揭露與粉絲、飯圈的特殊關係。現在有很多職業粉絲，除了線下的；線上的則大多與經紀公司有項目合作或雇佣關係，每天斡旋於公司和粉絲之間，幫經紀公司「操縱粉絲，為我所用」。他們的工作是引戰、吸粉，擴大藝人和組織影響力。通過職業粉絲的運營，經紀公司可以將粉絲轉化為「粉絲經濟」，為藝人帶來更大影響力和經濟收益。這些職業粉絲的所有行為都明碼標價。

對於「資本造星」，經紀人老張坦言，資本就需要一個帥、乾淨、有爆點、有一點點才華又聽話的人。這樣能在最短的時間吸引粉絲並變現。「粉絲是我們的免費勞動力，也是工具人。我們在各個榜單上搞一搞排名，剩下就交給粉絲去衝了。」

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