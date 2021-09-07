吳亦凡拚減刑？ 傳供出47人 李安下波估被封殺

傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。（取材自微博）

中國 為整肅娛樂圈，祭出許多如「限籍令」、「劣跡藝人」、「台獨」等限令，不少藝人像是吳亦凡 、鄭爽、趙薇、張鈞甯等人一一遭到點名封殺。近日又傳出，8月涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減刑，供出47人名單，當時只爆名單內有趙薇，如今被公開更多人，不少是中國演藝圈名人，看來動盪一時半刻不會結束。作家黃越綏更發文指出，大導演 李安因拍過電影「斷背山」，可能成為下一波封殺的對象。

網傳吳亦凡供出「47星冊」後，5日微博又瘋傳一張截圖，疑似是圈內知情人士的對話流出，內容點名關曉彤、迪麗熱巴、肖戰、李易峰、王一博、蔡徐坤等眾多頂流明星待查。

中國微博流出肅清名單。（取材自微博）

大陸微博網友爆料吳母也遭到警方拘留。圖／摘自微薄

更提及演員徐亮已在上月25日自首，並交代了一大批經紀人，結果8月30日就查了趙薇，還點名趙麗穎、黃曉明、林心如、陳坤、那英、黃磊、倪妮、黃子韜等13人，現進入案件梳理階段。這份名單尚未被證實，連日肅清，把中國藝人搞得像犯人一樣，隨時「被消失」。

面對此大動作，繼大導演陳凱歌21歲兒子陳飛宇在7月底時證實已放棄美國國籍後，擁有加拿大國籍的港星謝霆鋒，也透過官方表明國籍，「我在香港出生，所以我本來就是一個中國人」，坦言看到相關評論也會受影響，「其實我也申請退掉加拿大國籍」。

供出名單的吳亦凡苦求檢調減刑，現恐成一場空，因為連媽媽都遭殃，當初報警指控都美竹敲詐的吳母疑似涉嫌包庇，昨驚爆已被警方拘留。

作家黃越綏發文指出，大導演李安可能將會成為中國下一波封殺的對象。（本報資料照片）

另大導演李安被點名可能成為中國下一波封殺的對象，黃越綏在臉書發文說，中國從馬雲等企業家開刀，目的是「假共富」其實是「真刧財」，用以剷除政治餘孽，像是趙薇因為與馬雲有業務投資關係，所以首當其衝。「為了出師有名，只好藉整頓影劇圈的腐敗文化而亂射靶，於是停照、查稅、禁演，包括找台灣藝人麻煩等莫須有罪名紛紛出籠」。

另外對於要禁止封殺「娘炮」藝人，黃越綏覺得最荒謬，「明顯的反對同性戀與性別歧視，但卻用矯情的假學道來污名化陰美男或偽陽性。」，因此她認為「看來德高望重的李安大導演，恐因拍攝『斷臂山』也將被中共封殺或通緝了」。