雙減新包裝 甭做飯負責教娃 「新家政」月薪3萬

「雙減」政策之下，課外培訓以家政、保母身分潛入家庭。（取材自微信）

「雙減」政策推出後，打著「新家政」名義的住家教師概念悄然興起。南方都市報報導，近日，找住家教師的家庭變多。有中介機構看準商機，將住家教師包裝成「新家政」，強調他們與一般的家政人員不同，不負責家務做飯，只負責孩子教育 問題。「新家政」索費不低，月薪甚至可達3萬元（人民幣，下同，約4600美元）。

根據「雙減」政策規定，不得開展面向學齡前兒童的線上培訓，嚴禁以學前班、幼小銜接班、思維訓練班等名義面向學齡前兒童開展線下學科類（含外語）培訓。此外，校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日以及寒暑假組織學科類培訓。

政策出台後，不少教育培訓機構叫停了周末和假期輔導，將學科類培優課程安排在周一至周五。

報導指出，補習機構所能提供的課程時間變動之下，部分家長選擇了家教。打著「新家政」名義出現的住家教師越來越受追捧。有住家教師中介機構宣傳稱，住家教師相當於「生活輔導老師+體育老師+營養師+育兒師」。

據報導，實際聯繫一家提供住家教師服務的機構。該機構人員稱，住家老師均有最高學歷和健康證明，當問起教師資格證時，其表示：「有的老師有，有的老師沒有，畢竟不是教育機構任課的。」

該機構提供的價目表顯示，住家教師的工資在每月1萬2000至2萬元（約1800至3100美元）之間，中介會與求職者、住家家庭簽訂三方合同。在此期間，雇傭家庭需要為住家教師提供免費食宿，還需要向機構繳交一筆「項目費」，若與老師簽訂半年的合同，項目費為9800元（約1500美元）；若簽訂一年合同，項目費為1萬4800元（約2300美元）。

工作 人員說，項目費中包含對老師的培訓費用、教師保險 、「1v1私人定制化繪本」等費用。至於培訓內容則含糊帶過。

該機構官網顯示，住家教師負責2至14歲孩子的生活起居、習慣培養等，包括幫助孩子學習英語，協助進行家校聯繫，安排課外興趣班等。官網顯示，該機構已服務百餘個家庭，仍有上百個家庭與老師等待對接。

一名住家教師大喬透露，住家教師更多時候是填補父母的缺位，通常要參與孩子生活的方方面面，包括個性的養成、興趣班的選擇等。

大喬稱，一般住家教師的工資在1萬至3萬（約1500至4600美元）一個月，工資給得越高的家庭，住家教師的工作內容往往越是有針對性。

在「雙減」政策出台後，大喬發現，尋求住家教師的中產家庭變多，這是以前沒有出現過的趨勢。「以前（雇主）可能是開工廠的老闆或者是集團董事長，但現在更多人都開始找住家老師。」