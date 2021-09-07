中「雙減」再出招 嚴打校外培訓 官方定指導價

「雙減」政策落地，校外培訓班不見了，手遊在最嚴監管令下也只能在周末和假期1天玩1小時…。於是，小學生聚在路邊開始玩傳統桌遊「三國殺」了，不少人看到這畫面，竟感慨萬分。（取材自觀察者網）

中國教育部 日前祭出「雙減政策」，禁止校外培訓(補習班)超前教學、假日及寒暑假不能上課，還有不能聘請外籍教師等，讓培訓業經營大受打擊。為進一步落實教育「雙減」（減少作業和減少培訓）政策，中國官方發布義務教育階段學科類校外培訓收費標準和浮動幅度，實行政府指導價管理，並要求各地加強收費行為監管。

各地制定的浮動幅度，上浮不得超過10%，下浮可不限。培訓機構在政府制定的基準收費標準和浮動幅度內，確定具體收費標準。該通知也要求，各地加強對培訓機構的學科類培訓成本調查，培訓機構人員平均工資，不得明顯高於統計部門公布的當地教育行業城鎮非私營單位就業人員平均工資。

為進一步落實教育「雙減」政策，中國官方發布政府指導價管理。（經濟觀察報微博）

中國目前校外培訓班估計超過100萬家，轉型成為生存下去唯一出路，最多的是改經營才藝培訓班，有的則和學校合作，變成課後安親班。

中國官方發布「關於加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管的通知」，指義務教育階段線上和線下學科類校外培訓收費屬非營利性機構收費，實行政府指導價管理。由政府制定基準收費標準和浮動幅度，並按程序納入地方定價目錄。

北京學童7月19日在暑期期間，到小學閱讀課外讀物。（新華社）

同時，按照屬地管理原則，線下學科類校外培訓的基準收費標準和浮動幅度，由省級發展改革部門會同教育部門制定，或經省級政府授權由地級及以上政府制定。線上學科類校外培訓的基準收費標準和浮動幅度，則由培訓機構辦學許可審批地省級發展改革部門會同教育部門制定。

中國教育部也印發「中小學生校外培訓材料管理辦法（試行）」，強調學生校外培訓的內容不得超標超前，要守牢政治底線，不得出現意識形態問題。

此外，通知提到要「強化收費資訊公開」、「加強收費行為監管」和「切實捉好組織實施」。按照雙減意見要求，建立健全工作 協調機制，制定詳細工作方案，明確時間表和路線圖，加快推進對義務教育階段學科類校外培訓收費實行政府指導價管理工作，落實降費減負目標。

通知也要求各省（區、市）於明年1月底前將貫徹落實情況書面報告國家發改委、教育部和市場監管總局，並對於政策執行中的重要情況和問題，及時報告。