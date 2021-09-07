監管風暴惹擔憂 劉鶴安撫民企 喊話「支持民營經濟」
中國近期掀起對網路平台和遊戲等企業監管風暴，引發外界擔憂。副總理劉鶴6日出席一場會議時向民營企業信心喊話說，「必須大力支持民營經濟發展，使其在穩增長、穩就業、調結構、促創新中發揮更大作用。」並強調「支持民營經濟發展的方針政策沒有變，現在沒有改變，將來也不會改變。」
作為習近平的重要財經助手，劉鶴此時發出這番談話具有安撫民企之意，同時也向外界傳遞改革開放不會變，但經濟改革方向也要堅持的訊號。
據新華社報導，劉鶴昨視訊出席在石家莊開幕的「2021中國國際數字經濟博覽會」，並致詞指出，中共總書記習近平高度重視數位經濟發展，發展數位經濟必須認真落實新發展理念，以強烈的創新和危機意識，主動創造條件，把握發展機遇，實現經濟社會高質量發展。要把人才作為重中之重，充分發揚企業家精神，努力吸引和培養人才，依靠人的想像力、創造力使供給創造需求成為可能。
談及發展數位經濟，劉鶴稱，要善於創造軟環境，持續完善法治環境，「適度超前進行基礎設施建設」，優化資源和服務供給，保護公平競爭，反對壟斷。要善於發現和利用比較優勢，結合不同地區產業特點，努力創新，進行差異化競爭。
劉鶴特別提及民營經濟稱，「必須大力支持民營經濟發展，使其在穩增長、穩就業、調結構、促創新中發揮更大作用。」他表示，民營經濟為中國貢獻了50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術創新、80%以上的城鎮就業、90%以上的市場主體數量。
劉鶴強調，必須堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持推進高水平對外開放，堅持社會主義初級階段基本經濟制度，堅持「兩個毫不動搖」，堅決保護產權和智財權。「支持民營經濟發展的方針政策沒有變，現在沒有改變，將來也不會改變。」
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