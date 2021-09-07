德駐中大使上任2周突去世 梅克爾震驚、死因未公布

德國駐華大使賀岩（JanHecker）去世。（中新社）

德國 外交部6日表示，德國駐中國 大使賀岩（Jan Hecker）去世。梅克爾 對賀岩的去世深感震驚，「我為失去一位多年來備受尊敬的顧問而悲痛」。賀岩甫上任二周就過世，令外界震驚，據德新社報導，德國外交部尚未透露賀岩死因。 一名德國外交部發言人表示，沒有跡象表明死因與政治扯上關係。

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賀岩今年54歲，曾任德國總理梅克爾外事顧問，今年8月25日才接替離任的葛策（Clemens von Goetze），正式出任第14任德國駐中國大使。中國外交部發言人汪文斌對賀岩的死訊哀悼，稱他到任以來一直積極推動雙邊關係，中國願為賀岩的家人和德國駐華使館處理後續事宜，盡可能提供便利。

德國駐大陸大使館官網日前更新賀岩的照片等訊息，並附上他履新後的一段致詞：「我們希望通過自身的工作為德中關係長期穩定的發展做出貢獻——這符合兩國民眾的利益，也是我們為應對全球性任務負有的共同責任。為此，我們應當進一步加強對話和夥伴合作。」

但在德國外交部發布賀岩離世的消息後，德駐中使館6日也確認了有關消息，並降半旗以示哀悼。

環球網引述CNN報導，德國總理梅克爾發布聲明寫道，「我對揚‧赫克（中文名賀岩）去世一事深感震驚，我為失去一位多年來備受尊敬的顧問而悲痛，他非常仁愛且具有傑出的專業知識。我對我們的合作充滿感激，也很高興這些年來能與他有如此密切的聯繫。我向他的妻子、孩子和其他親屬致以最深切的慰問，他們承受著巨大的悲痛。」

據路透報導稱，賀岩在北京的官邸3日還曾舉辦了一場關於德國藝術家的活動。參加活動的一位嘉賓透露，當時賀岩看上去「一切正常」。