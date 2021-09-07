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赴阿富汗參加神學士活動? 中國仍然避答

中國新聞組／北京7日電
中國是否赴阿富汗參加新政府組成活動？外交部發言人汪文斌未回答。（取材自中國外交部網站）
中國是否赴阿富汗參加新政府組成活動？外交部發言人汪文斌未回答。（取材自中國外交部網站）

半島電視台援引神學士消息指出，阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班)邀請土耳其、中、俄、伊朗、巴基斯坦和卡塔爾等國參加一個專門宣布阿富汗新政府組成的活動。中方是否收到邀請？誰將代表參加？ 引發外界關注。外交部發言人汪文斌指出中國始終支持阿富汗組建開放、包容、有廣泛代表性的政府，堅決打擊各類恐怖勢力。但是否出席，他稱目前沒有可以提供的信息。

北京日報報導，汪文斌6日表示，中國的立場是一貫和明確的。中國始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，支持阿富汗人民自主選擇符合本國國情的發展道路。也始終支持阿富汗組建開放、包容、有廣泛代表性的政府，奉行溫和、穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，同各國特別是周邊國家友好相處。

對於美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）稱沒有國家比中、俄更希望美國留在阿富汗，因為這會牽制美國資源。汪文斌駁斥，「美方有關言論完全是以己度人，既是為自身失敗尋找藉口，同時也再次暴露出美企圖在世界上繼續推行強權政治的霸道本質。」並呼籲美方「不要再動輒對外進行軍事干涉，不要再把自身的意識形態和價值觀強加於人。」

汪文斌指出，「美國是阿富汗問題的始作俑者，在阿富汗20年的戰爭給阿富汗人民帶來巨大的損失和痛苦，未來很多年負面影響都難以消除，美方應該為阿實現和平重建承擔起應盡義務，而不是一走了之，把責任推給阿鄰國和國際社會。」美方更應該反思自身的錯誤，吸取深刻教訓，「不要再動輒對外進行軍事干涉，不要再把自身的意識形態和價值觀強加於人，不要再重蹈在阿富汗的覆轍。」

阿富汗 美國 中國

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