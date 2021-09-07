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北京觀察／一新政滅一產業? 觀望多過叫好

特派記者賴錦宏

從約談阿里巴巴創始人馬雲起，中國監管整頓行動超過半年，近期擴大打擊面。「雙減」一出補教產業躺平；整肅娛樂圈，影劇界噤若寒蟬；最近還限制未成年人一周玩遊戲不得超過三小時，遊戲產業一片哀嚎。「一天一新政，新政一出就死一個產業」，民眾憂喜參半，部分家長大聲叫好，但大多數人對未來持觀望態度，因為沒人搞懂「共同富裕」，經濟是否還能繼續成長。

對於教育「雙減」，一位鄭州企業家表示，要是孩子自己想學，就不需要補習了。他的孩子初中每年補習費好幾萬人民幣，高中考試前，還參加了三萬元一期的「衝刺班」，但還是沒用。

北京一國企主管則表示，網路遊戲抓晚了，幾億小孩都已經上癮了，才開始管。「所謂的實名認證，未成年人有的是辦法；除非登錄一次就要人臉識別，否則都沒有用」。

「中國現在不缺頂尖的學霸，現在需要很多普通勞動者；農民工慢慢都回家了，很多大學生沒有工作，幹著不需要學歷的工作。」「前陣子央視一直在播大國工匠，國家需要的是技術工人」，這是這波教育改革的初衷。

至於整頓影劇圈，一個北京文化事業部門經理支持整頓，並表示，「憑什麼唱個歌就上百萬，演個電影就上億」，真正科班出身有好功底的演員沒戲演，而明星為了能拍戲就不擇手段，什麼潛規則屢見不鮮，加上「飯圈」網上的各種炒作，他們的言行都在引導著觀眾的價值取向，「不帶壞孩子才怪呢？」

但也有官員感到憂慮，一名局級幹部表示，半年來整頓各種網路、金融、地產、科技大企業，總之是「國進民退」，一切還是以維穩為主，而且會一直維持到明年中共二十大。

官方的霹靂手段接二連三，從去年12月中共當局下令「防止資本無序擴張」，以及今年8月提出的「促進共同富裕」，官方展示的政治決心與力度，引起海內外震撼，許多人擔憂的是經濟。所謂「增加的社會公平正義」，勢必影響民營和外資投入，會不會使經濟依賴內需為主的雙循環落空？

有學者認為，跡象清楚顯示，中國將「向左轉」，目標是打造更公平、「清朗」的社會，但不同人對此感受各異。強力治理時是否喚起「殺富濟貧」的恐懼、乃至再革命的深層心理，還需要一段時間觀望。

中國 北京 教育

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