財政將依賴中國？神學士：盼中巴經濟走廊擴至阿富汗

神學士稱中巴經濟走廊擴展至阿富汗非常重要，圖為2021年8月17日，神學士主要發言人在首都喀布爾召開記者會。（路透）

觀察者網報導，神學士 （Taliban，另譯塔利班）重掌阿富汗 後，不止一次表達支持及參與中國 「一帶一路」的願望。據稱，神學士發言人穆賈希德近日表示，他們正尋求將中巴經濟走廊（CPEC）擴大到阿富汗，此舉「非常重要」。

據報導，巴基斯坦英文媒體「國家報」4日指出，神學士發言人穆賈希德3日以視頻方式出席巴基斯坦-阿富汗青年論壇。他說，希望巴基斯坦在促進和平及雙邊貿易和商業方面，繼續幫助阿富汗。穆賈希德還表示，延伸中巴經濟走廊，使之與阿富汗鏈接起來非常重要。

中巴經濟走廊是共建「一帶一路」的標誌性項目，北起中國新疆喀什，南至巴基斯坦瓜達爾港。2015年，中巴兩國政府確定以中巴經濟走廊為中心，以瓜達爾港、能源、交通基礎設施、產業合作為重點的「1+4」合作布局。

報導指出，早在神學士完全控制阿富汗前，他們就已對擴大中巴經濟走廊至阿富汗表達歡迎。近期，神學士也在不同場合表達支持及參與「一帶一路」的願望。

穆賈希德1日接受義大利「共和國報」採訪時表示，神學士非常重視中國的「一帶一路」倡議。阿富汗擁有豐富的銅礦資源，如果有來自中國的幫助，阿富汗銅礦也能重新投產並對產業進行現代化改造。中國的幫助將有助於神學士找到走向全球市場的渠道。

此外，中國外交部部長助理吳江浩2日與神學士駐多哈政治辦事處副主任哈納菲通電話。哈納菲表示，中國倡導的「一帶一路」合作有利於阿和本地區發展繁榮，阿富汗希繼續積極支持和參與。

有法媒評論，美國2日確認結束在阿富汗的所有軍事行動，神學士則宣布：將在財政上「依賴中國」。

另有媒體指出，阿富汗手握一萬億美元稀土和世界最大鋰礦床，在美國逐漸退出阿富汗的背景之下，中國與阿富汗礦產資源的聯繫成了外媒議論焦點，一些外媒稱，「中國可能幫助阿富汗神學士開發當地稀土資源」。

對於會否與阿富汗就「一帶一路」展開合作？中國外交部發言人汪文斌3日稱，我們希望阿富汗局勢平穩過渡，實現持久和平穩定。這是阿富汗下階段開展對外合作的前提以及各國企業赴阿投資興業的基礎。