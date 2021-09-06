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立陶宛外長籲歐盟團結抗中 環時：被美國流氓帶壞了

中國新聞組／北京6日電
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯公開呼籲歐盟及北約團結一致應對中國。（新華社)
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯公開呼籲歐盟及北約團結一致應對中國。（新華社)

立陶宛允台灣設立「台灣」為名的代表處，北京強力施壓，雙方互召回大使後，外交角力仍未平息。立陶宛外長再籲歐盟及北約組織團結一致抗中，歐洲議會62議員隨即公開致函立陶宛總統及歐盟等政要，展現與立陶宛「站在一起」；對於立陶宛等歐洲國對華強硬聲音愈來愈多，環時社評痛批，「被美國這個流氓頭子帶壞了」。

北晚新視覺引述立陶宛TV3新聞網報導，趁著歐盟國家外長3日開大會，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）喊話歐盟與北約在對華問題上「合作」，並與印太地區及其他理念相近的伙伴協調對華政策。

藍斯柏吉斯這份聲明是在會議後發出的。藍斯柏吉斯說，歐盟與中國的關係必須進行整體戰略評估。他聲稱，倘若歐盟各成員國在對華關係上各走各的路，而不是從歐盟27國整體角度出發，就會在很多領域遭遇失敗。

報導稱，與會期間，藍斯柏吉斯向歐盟各國外長通報了所謂立陶宛「近期遭受來自中國政治、外交、公關方面的壓力」。他堅稱歐盟應堅持自己的價值觀和原則，遵循歐盟委員會的建議，增強其經濟韌性、降低對中國經貿關係的依賴，盡快出台歐盟自己的「反脅迫」手段。

數月來，立陶宛跳到反中一線。今年5月，立陶宛宣布退出中國-中東歐跨區域「17+1」合作機制，並稱該機制「分裂」了歐洲。 8月，立陶宛政府宣布允許台灣以「台灣」名義設立「代表處」。 8月10日，中國政府宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐中國大使。

對於立陶宛的連串抗中行為，環球時報社評表示，「立陶宛以打破一中原則默契的方式發展對台關係，遭到中方抵制，歐方反過來說中方實施『脅迫』，這分明是政治流氓邏輯……西方被美國這個流氓頭子帶壞了，流氓習氣嚴重擴散。」

立陶宛 歐盟 中國

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