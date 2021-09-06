小心走向共貧…「共同富裕」隱憂 3學者勇敢吹哨

習近平提出「共同富裕」政策後，官員及巨企捐款成為新常態，但也有吹哨人預警危機。（取材自彭博新聞）

中國 大陸最近發生很多事，在經濟有下行之勢時，不同政策先後飛出，有人說現在政治上是迷局、經濟上是困局、大勢上是變局。不論是哪種局，都特別需要有人出來說好說歹，然而線下說得口沫四濺，台上面面相覷，好在還是有人出來，被稱為經濟變局中的吹哨人。

所謂吹哨，有很多層意思，其中一層是在強權強勢下，敢替弱勢弱權者說話，最近能做這事的是經濟學家魏加寧，在民營企業家個個如霜打的茄子之狀，經濟界有很多人如上海葉小姐（葉檀）般落井下石時，他出來幫民營企業家說了點話。

魏加寧現在身分是國務院 參事，他早年是國務院發展研究中心主任孫尚清的秘書，後來做過吳敬璉的助手。有人說魏加寧跟過兩個人即孫尚清和吳敬璉，都是中國經濟改革的重要貢獻者，其實魏加寧對中國經濟也貢獻良多，比如他主張建中國金融安全網，很早就提出放下凱恩斯舉起供給學派等等。

最近魏加寧被稱為吹哨之舉，是他公開說反壟斷要一碗水端平，首先應該反行政壟斷、反國企壟斷。又說民營企業作為創新的主力，對民企應給予制度保障，因為在中國，民營企業占了五成的GDP、六成的稅收、七成的企業研發投入和社會固定資本投資、八成的新增就業 崗位、九成的高新技術產值。

另一位可列為吹哨者的，是經濟學家劉元春。劉元春被很多人認定是體制內說話的人，一是他現任人民大學副校長，很多這職位者都會入仕，還有說他與副總理劉鶴有交誼，話能說上去。

劉元春過去說話都四平八穩，近日有點話算是說得重了，是他提出目前核心是要穩定市場預期，使中國經濟復甦的預期保持一種相對高昂的態度，不能中途洩氣。他從7月經濟形勢總體沒有達到預期說起，提及要看到其他幾個重要因素，一是目前一些監管政策的推出，在短期裡面肯定會產生一些衝擊。還有一個更重要因素，目前是「十三五」向「十四五」全面轉換的一個空檔期。這些因素疊加起來，再加上目前市場預期因素和前段時間治理所帶來的市場震動，以及社會上對共同富裕戰略認識不清楚所帶來的一些情緒性波動。

再一個更直接、更勇敢吹哨的，是經濟學家張維迎。張維迎是所謂體派，即八○年代中後期他都在國家體改委和體改所工作，九○年代海歸回國後才去了北大，現任北大國家發展研究院教授。

張維迎敢言是有名的，但沒人料到他可敢言至此，因為他說了個敏感話題叫共同富裕，敢直言如果失去了對市場的信念，引入愈來愈多的政府干預，中國只能走向共同貧窮。

張維迎最近寫了篇題為「市場經濟與共同富裕」的文章，因長達萬言又有分量，經濟學界稱之為「共同富裕萬言書」。在萬言中有不少警句，其中反覆說的是，市場經濟能更有效地解決貧困問題，提供普通人發家致富的機會，並認為改革開放令中國社會變得更平等、更公平。

他還特別強調，政府和慈善組織在解決貧困上是可有所作為，但只能做的是把財富從一部分人手裡，轉到另一部分人手裡，不可能無中生有。正是企業家創造了財富；如果企業家沒有積極性創造財富，政府也就沒有錢轉移支付，慈善事業也就成了無源之水。