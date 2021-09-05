中國市場監管再盯 虎牙、百度被查

中國 國家市場監管總局表示，已經開始對虎牙與鬥魚合併、百度收購歡聚集團，以及京東收購獵芯科技等11起經營者集中案進行反壟斷調查。

市場監管總局在網站上發布了「中國反壟斷執法年度報告（2020）」，其中強調要在半導體、醫藥、能源等領域做好經營者集中案件的審查和監督執行工作。

報告中還提到，市場監管總局在2020年對汽車和平台經濟等8個行業進行競爭狀況的評估，為開展反壟斷執法提供了支持。

報告也提出要以「反壟斷法」為核心，完善反壟斷法律體系，並強化競爭政策的頂層設計。

另據彭博社報導，中國政府正考慮讓國有企業來收購網約車巨頭滴滴出行的部分股份，對其進行國家控制。

報導認為，這一舉措的主要目的是獲得對滴滴的控制權，尤其是對其數據的控制權。有消息人士透露，北京的首汽集團等國有企業可能收購滴滴的股份。

有投資 者對這一消息表示歡迎，認為這樣可以消除監管的不確定性對滴滴股價的影響。但也有投資者懷疑，滴滴如果這樣做，是否能同時也遵守美國 證券交易委員會(SEC)和紐約證券交易所(NYSE)的規則，並保持美國上市公司身份。

但據美國之音報導，滴滴4日在官方微博上表示：「滴滴目前正全面積極配合網絡安全審查，外媒報導有關北京市政府協調有關企業入股滴滴的傳言為不實消息。」

滴滴由聯合創始人程維和總裁柳青的管理團隊控制。該公司的投資方包括軟銀集團、優步（Uber）和阿里巴巴。