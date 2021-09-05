中共再整頓公安 全面肅清周永康流毒

中共前政治局常委周永康因受賄罪、濫用職權罪、故意洩露國家秘密罪，2015年6月11日被法院判處無期徒刑。（央視截圖／資料照片）

中國 國務委員兼公安 部長趙克志日前提出，要推動第二批公安隊伍教育 整頓，全面徹底肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響。

中共中央政法委員會機關報「法治日報」報導，趙克志1日在專題會議中強調，要以更高的標準、更嚴的要求、更實的措施組織、展開第二批公安隊伍教育整頓，要聚焦政治忠誠，全面徹底肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響，並徹底清查「搞團團伙夥、結黨營私的『兩面派』、『兩面人』，堅決清除政治隱患」。

他還要求強化監督執紀，加大問題線索核查辦案力度，深化自查自糾，深入細緻做好政策宣講，「層層開展談心談話，教育引導廣大幹部相信組織、相信政策，打消思想顧慮、破除僥倖心理，主動向組織講清違紀違法問題等」。

2014年下台的周永康，是中共18大後落馬的最高級別官員，他官至中共中央政治局常委、中央政法委書記，因受賄、濫用職權等罪名被判無期徒刑。

時任公安部副部長兼國際刑警組織主席的孟宏偉則在2018年10月突然失蹤，他的妻子向法國警方報案後，中國官方才公布他受調查的消息，並指他涉入周永康案。

同樣擔任中國公安部副部長的孫力軍則在去年4月落馬。中國公安部當時便將孫力軍與周永康和孟宏偉並列，表示要從多方面「肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響」，對黨員幹部「妄議中央大政方針、陽奉陰違、當『兩面人』以及執法犯法、貪污腐敗等問題」嚴厲懲罰。

另外，中宣部部長黃坤明日前出席文娛領域綜合治理工作電視電話會議時強調，要深入學習貫徹習近平總書記關於文藝工作重要論述，提高政治站位、強化責任擔當，加大文娛領域突出問題整治力度，從嚴從實、標本兼治，營造天清氣朗的文娛領域風氣。