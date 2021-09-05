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失蹤女富豪前夫出書 爆溫家寶、習近平紅色貴族內幕

中國新聞組／北京5日電
女富商段偉紅傳已被中國政府拘留。（取材自百度百科）
女富商段偉紅傳已被中國政府拘留。（取材自百度百科）

被指為前總理溫家寶家族白手套的中國失蹤女富豪、泰鴻集團創辦人段偉紅的前夫沈棟，下周將出版回憶錄「紅色輪盤」，沈棟在書中及接受外媒採訪時揭露了段祕辛，揭露前總理溫家寶家族、國家主席習近平及夫人彭麗媛等「紅色貴族」的政商利益糾葛。

法廣報導，金融時報和華爾街日報昨天分別刊出對沈棟的採訪以及他即將出版「紅色輪盤（Red Roulette）」一書的部分內容。據沈棟說，「紅色輪盤」透露了當年段偉紅也與國家副主席王岐山、習近平和彭麗媛有過交集。

金融時報以「與中國『紅色貴族』達成交易的失蹤婦女之謎」為題報導， 段偉紅和沈棟在中共最高級別輪流交易，獲得了利潤豐厚的房地產和物流項目，以及對大型國有企業的股權投資。段偉紅和沈棟的主要聯繫人包括溫家寶的妻子張蓓麗以及在2017年被習近平清洗掉的潛在繼任者孫政才。

報導說，認識孫政才的段偉紅，在孫政才因涉嫌腐敗被拘6周後，於2017年9月5日失蹤。沈棟表示，前妻失蹤後，他再也沒有進中國，因為「如果我進去，就出不來了」。

沈棟說，2012年上台的習近平加速了中央集權趨勢，激烈反腐運動提高了他的聲望，起到了鞏固黨內「太子黨」統治地位的作用。習近平是這個「紅色貴族」中的一員，「紅色貴族將永遠享有特權」。沈棟認為，這個政權正將中國帶入錯誤方向並對世界構成危險。

報導說，「紅色輪盤」的中心是沈棟、段偉紅與「張阿姨」張蓓麗的關係，張阿姨在由她促成的項目中獲得30%的股份。

華爾街日報報導，段偉紅因與張蓓麗的生意往來而在精英圈中享有盛譽。紐約時報2012年曾報導稱溫家寶的親屬控制著價值至少27億美元的資產被否認。沈棟說，張蓓麗基本上是「在溫家寶不知情或暗中支持的情況下」經營她的生意。段偉紅則僅承認與溫妻張蓓麗關係密切。

報導並說，根據沈棟的書，張蓓麗在2013年告訴段偉紅和沈棟，她和她的孩子將他們的資產都捐贈給了國家，以換取免於起訴的豁免權。但無法獲證實。

此外，段偉紅還與孫政才有聯繫。據沈棟說，孫政才「將房地產項目分發給了他需要作為盟友的人」，包括段偉紅。段偉紅從2000年代初就認識孫政才，但他不知道前妻被拘留是否與孫政才案件有關。在段偉紅失蹤前不到兩個月，孫政才受到調查，並在2018年以貪污罪被判處無期徒刑，之前孫被廣泛認為是習近平的潛在接班人。

中共中央總書記習近平與其妻子彭麗媛。（新華社資料照片）
中共中央總書記習近平與其妻子彭麗媛。（新華社資料照片）

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