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英國航母首次停靠日本 日媒：著眼於中國

中國新聞組／北京5日電
日本共同社稱，英國海軍「伊莉莎白女王」號航母4日停靠神奈川縣美國海軍橫須賀基地。(取材自環球時報／日本共同社)
日本共同社稱，英國海軍「伊莉莎白女王」號航母4日停靠神奈川縣美國海軍橫須賀基地。(取材自環球時報／日本共同社)

日媒報導，英國海軍「伊莉莎白女王」號航母4日停靠神奈川縣美國海軍橫須賀基地。這是英國航母首次在日本停靠，並稱英國此舉是「著眼於中國」，旨在展示為實現日美提倡的「自由開放的印度太平洋」構想而合作。

環球網引述日本共同社報導稱，當日載有戰機的英國航母緩緩駛入基地。前來迎接的英國駐日大使朗博頓強調其意義稱：「英國在印度太平洋地區的存在感將更強，與日本的夥伴關係將更深。」

報導稱，英國「伊莉莎白女王」號航母打擊群2日起參加了自衛隊與美國、荷蘭、加拿大各國軍隊的聯合訓練。 「伊莉莎白女王」號計畫9日離開橫須賀基地，停靠期間船員約1240人不會下船。

另據朝日新聞報導，日本防衛大臣岸信夫預計將於6日視察「伊莉莎白女王」號航母。

針對英國派出航母打擊群前往印太地區一事，中國外交部發言人汪文斌曾回應表示，中方希望域外國家尊重地區國家維護和平穩定、促進發展合作的意願，不要採取使局勢複雜化的舉動。中國國防部新聞發言人任國強大校也曾表示，當前，在地區國家的共同努力下，南海局勢總體穩定，根本不存在所謂航行自由問題。地區國家和國際社會都看得很清楚，南海面臨的安全風險主要來自域外。希望有關國家多為維護地區和平穩定作出建設性貢獻,而不要無事生非、製造麻煩。

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