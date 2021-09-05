義大利企業售中國無人機 曾用在阿富汗戰場 義大利調查

供應義大利特種部隊高科技無人機的義國廠商阿爾卑飛機公司涉嫌非法出售給中國，而遭到調查。（取材自阿爾卑飛機公司官網）

有媒體報導，兩家中國 國有企業涉嫌非法收購為北約組織生產軍用無人機的義大利 軍工企業，近日遭到義大利警方的警告，而這款無人機曾用在阿富汗戰場上。另外，歐洲議會示警中國分化戰略，呼籲歐盟 對中國立場一致。

美國國防新聞周刊報導，這家涉事的義大利企業是軍用無人機製造商阿爾卑飛機公司（Alpi Aviation），它在三年前以超出市值的價格將75%的股份出售給了一家香港企業。警方調查認為，這家香港企業背後有一系列關聯企業，現在阿爾卑飛機公司實際為兩家中國國有企業控制。

義大利警方對外發表聲明稱，這起企業出售案違背了黃金權力法則，該規則要求軍工企業和關鍵領域的戰略公司必須得到政府的特殊許可才能賣給外國人。但這家企業在出售時，向政府隱瞞了買主的真實信息。

但阿爾卑飛機公司的律師否認了警方的指控，說這次出售是透明的，售價也反映了公司的真實價值。

義大利警方披露，這家公司被中方購買不是為了投資，而純粹是為了獲得相關技術，中方也試圖把這些技術轉移到位於中國東部的城市無錫的生產廠家。

阿爾卑飛機公司生產的一款無人機（Strix UAV）重量只有十公斤，僅用八分鐘就可以裝備完畢，曾被義大利軍方運用在阿富汗戰場上。

另據法廣網報導，歐洲議會對中關係代表團團長萊因哈德·比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）接受英媒訪問時表示，德、法兩國都應避免「單方面」想要主導歐中關係，他同時警告歐洲各國領導人，中國對歐洲「分而治之」戰略對歐洲構成威脅。

中央社消息，萊因哈德·比蒂科夫在英國「每日快報」（Daily Express）訪問中警告，歐盟成員國應在中國議題上達成一致立場，並表示，歐盟近期已在多個方面共同對抗北京。

比蒂科夫說：「歐洲對中國政策不能由單一或僅兩個國家發號施令，如果我們任由德國和法國如此「自行其是」，就正好迎合中國的分而治之的戰略。