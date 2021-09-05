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趙立堅發中國大陸地圖不含台灣 挨批「辱華」

中國新聞組／北京5日電
趙立堅在推特發布森林覆蓋率的地圖，疑似在中國大陸版圖中未將台灣納入，被大陸網友認為「辱華」、「台獨」。(美聯社)
趙立堅在推特發布森林覆蓋率的地圖，疑似在中國大陸版圖中未將台灣納入，被大陸網友認為「辱華」、「台獨」。(美聯社)

中國外交部發言人趙立堅官方推特(Twitter)上，一則展示森林覆蓋變化的世界地圖引起爭議。帖文原意是要駁斥中國大陸污染嚴重的指控，並藉此宣揚大陸及印度的森林覆蓋密度位居世界前列。未料所用地圖有明顯出錯，不但將大陸與台灣分開展示，甚至藏南地區等被列入印度範圍。引發熱議後，該則帖文目前已被刪除。

香港01報導，帖文所用地圖，大陸是綠色，台灣是「沒有資料」的白色，將大陸、台灣區分展示。此外，地圖同時將藏南、阿克賽欽、喀什米爾地區都畫為印度範圍。

蘋果日報報導，網友「紅袍螢火蟲VIII」在微博發文指出，趙立堅在推特發的地圖，不僅藏南、阿克賽欽、喀什米爾都畫給印度，而且連台灣都沒了，怒批「高級外交官犯這樣的錯誤，你叫我說點啥好」。對於有人質疑是P圖，他強調絕對不是P圖，可以放出錄製螢幕的影片作證。其他網友看到後紛紛留言，「作為外交官犯這個低級又不可容忍的錯誤，難道不需要給群眾一個交代嗎？ 」、「辱華了」、「好丟臉」、「公司如果這麼幹就被罰幾百萬人民幣了」。也有網友說：「堅哥是不是蒼井空看太多了？」

趙立堅在推特發布森林覆蓋率的地圖，疑似在中國大陸版圖中未將台灣納入，被大陸網友認...
趙立堅在推特發布森林覆蓋率的地圖，疑似在中國大陸版圖中未將台灣納入，被大陸網友認為「辱華」、「台獨」。（取材自微博）

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