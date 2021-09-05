美軍RC-135S導導彈監視機 入黃海海域抵近偵察

「南海戰略態勢感知」報導，4日，美空軍一架RC-135S導彈監視機從沖繩嘉手納基地起飛，穿過東海防空識別區，徑直前往青島以南的黃海海域對華進行抵近偵察，最近距離中國 領海基線約30海里，離領海已不足20海里。另據中國外交部網站報導，中國外交部長王毅 3日表示，美國若不能從阿富汗 汲取教訓，將犯更大錯誤。

「南海戰略態勢感知」報導說，RC-135S最近活動顯著加強，經常到黃海、東海和南海上空活動。

另據中國外交部網站報導，中國外交部長王毅3日和伊朗外長阿米爾阿多拉希安通話談及阿富汗情勢時，指美國以對付中俄為由撤出阿富汗，是為失敗找藉口；伊朗外長也稱，阿富汗亂象的原因在於美國不負責。

王毅又稱，美若不能汲取教訓，勢必在阿富汗後犯下更大的錯誤，走向更大的失敗。

據報導，王毅表示，中伊關係有戰略性，「感謝伊朗在涉及中方核心利益和重大關切問題上堅定支持中方」，中國也將一如既往支持伊朗維護國家主權和民族尊嚴，「支持伊朗人民選擇符合本國國情的政治制度和發展道路，支持伊方反對霸權、捍衛自身合法權益」。

雙方談到阿富汗情勢時，王毅指，注意到阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班)可能於近日宣布建立新政府，盼新政府能開放包容、與恐怖組織徹底切割。

他又指中國和伊朗作為阿富汗的共同鄰國，須加強溝通協調，為阿富汗的平穩過渡、和平重建發揮建設性作用。

王毅又說，美國聲稱從阿富汗撤軍是為集中力量對付中國和俄羅斯，這既是為自己的失敗找藉口，也再次暴露企圖在世界上續推強權政治的本質。