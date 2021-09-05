我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓特區街頭爆槍案 3死3傷

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

美軍RC-135S導導彈監視機 入黃海海域抵近偵察

中國新聞組／北京5日電

「南海戰略態勢感知」報導，4日，美空軍一架RC-135S導彈監視機從沖繩嘉手納基地起飛，穿過東海防空識別區，徑直前往青島以南的黃海海域對華進行抵近偵察，最近距離中國領海基線約30海里，離領海已不足20海里。另據中國外交部網站報導，中國外交部長王毅3日表示，美國若不能從阿富汗汲取教訓，將犯更大錯誤。

「南海戰略態勢感知」報導說，RC-135S最近活動顯著加強，經常到黃海、東海和南海上空活動。

另據中國外交部網站報導，中國外交部長王毅3日和伊朗外長阿米爾阿多拉希安通話談及阿富汗情勢時，指美國以對付中俄為由撤出阿富汗，是為失敗找藉口；伊朗外長也稱，阿富汗亂象的原因在於美國不負責。

王毅又稱，美若不能汲取教訓，勢必在阿富汗後犯下更大的錯誤，走向更大的失敗。

據報導，王毅表示，中伊關係有戰略性，「感謝伊朗在涉及中方核心利益和重大關切問題上堅定支持中方」，中國也將一如既往支持伊朗維護國家主權和民族尊嚴，「支持伊朗人民選擇符合本國國情的政治制度和發展道路，支持伊方反對霸權、捍衛自身合法權益」。

雙方談到阿富汗情勢時，王毅指，注意到阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班)可能於近日宣布建立新政府，盼新政府能開放包容、與恐怖組織徹底切割。

他又指中國和伊朗作為阿富汗的共同鄰國，須加強溝通協調，為阿富汗的平穩過渡、和平重建發揮建設性作用。

王毅又說，美國聲稱從阿富汗撤軍是為集中力量對付中國和俄羅斯，這既是為自己的失敗找藉口，也再次暴露企圖在世界上續推強權政治的本質。

阿富汗 中國 王毅

上一則

中國市場監管再盯 虎牙、百度被查

下一則

中共再整頓公安 全面肅清周永康流毒

延伸閱讀

因應中俄挑戰撤軍阿富汗 王毅：美不改變會碰更大失敗

因應中俄挑戰撤軍阿富汗 王毅：美不改變會碰更大失敗
柯瑞訪華無功而返 中國學者：美國想法幼稚、不切實際

柯瑞訪華無功而返 中國學者：美國想法幼稚、不切實際
「美中劍拔弩張 恐殃及氣候合作」王毅這麼說 美回敬了

「美中劍拔弩張 恐殃及氣候合作」王毅這麼說 美回敬了
王毅與布林肯通話 稱各方有必要和神學士接觸

王毅與布林肯通話 稱各方有必要和神學士接觸

熱門新聞

趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
「金融巨鱷」索羅斯投書金融時報，批評習近平不懂市場運作。(美聯社)

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

2021-08-31 14:17

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸