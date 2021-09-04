轉移重要技術？義軍用無人機公司賣給中企被調查

被中國收購的義大利公司設計和製造軍用無人機，以及飛機和太空飛行器。(GUARDIA DI FINANZA)

BBC中文網報導，義大利 警方2日表示，搜查一家當地的軍用無人機公司發現，該公司被中國 國有企業收購，並把重要技術轉移到中國。該公司三名義大利籍及三名中國籍的管理人員正遭調查，他們被懷疑違反義大利的武器法例，以及限制把戰略資產出售於外國的法例。

報導指出，這家總部位於義大利東北部的公司並沒有被具名，但警方透露，它的業務包括為北約組緒提供軍用無人機，也與義大利國防部有合約。

義大利波爾德諾內省的檢察部門發現，2018年，一家香港註冊公司以市值90倍的價格，收購了這家無人機公司的75%股權。當時這部分股權市場價格約為4.5萬歐元，但收購的交易估價接近400萬歐元。

據報導，調查人員指，這家香港註冊公司實際上是以一個複雜且不透明的企業控股網絡來掩蓋真正的身分，收購背後真正的買家是中國兩家國有公司。

報導提到，義大利金融犯罪調查部門懷疑這宗交易違反義大利的「黃金權力」（golden power）法規，該法律阻止或限制將戰略資產出售給外國投資 者。這家公司需要接受專項稽查，因為它是義大利軍方的供應商。除了無人機之外，該公司還製造飛機和航天器。

義大利當局稱，該公司沒有按法例通報相關交易，而這宗收購並非單純投資交易，而是相關公司希望取得包括軍用的技術，並把技術轉移到中國。該公司正在將無人機生產轉移到上海以西約135公里的中國華東城市無錫。

報導稱，該公司的律師否認收購有違反任何義大利法律——沒有將戰略科技資產轉出義大利，也沒有違反「黃金權力」法規。他們表示，該收購在公司的價值和稅務方面是透明的。該義大利公司的律師團隊表示，他們對於收購被公開感到震驚，並指稅務警察以不恰當的方式過早公布了細節。