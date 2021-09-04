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接受阿富汗難民？中：「有關國」應為自己過去作為負責

中國新聞組／北京4日電
阿富汗民眾在巴基斯坦與阿富汗的邊境口岸等待過境。(新華社)
阿富汗民眾在巴基斯坦與阿富汗的邊境口岸等待過境。(新華社)

中國是否會接受阿富汗難民？外交部發言人汪文斌昨天對此表示，當務之急是讓阿富汗最大限度避免無謂傷亡和產生大規模難民，有關國家也應為自己過去20年的所作所為負責，不應把責任推給阿富汗鄰國和國際社會。另北京一名學者撰文呼籲中國應接收一些阿富汗難民，遭到網民砲轟「誰來養？」，逼得這名學者最後刪文。

環球網報導，汪文斌昨天在外交部例行記者會上回答中方對是否接收阿富汗難民問題時表示，當務之急是推動阿富汗局勢實現軟著陸，讓阿富汗不再發生新的內戰或人道主義災難，最大限度避免無謂傷亡和產生大規模的難民。

同時，汪文斌表示，有關國家應為自己過去20年的所作所為負責，不能在阿富汗製造巨大災難之後一走了之，把責任推給阿富汗的鄰國和國際社會。

多維新聞報導，中國政法大學教授楊帆2日針對阿富汗難民一事在微博發文指出，聯合國希望阿富汗周邊國家開放邊境接納阿富汗難民，但俄羅斯中亞三國、歐洲和中國「大家都在『顧左右而言他』，寧肯給錢給糧食，誰也不想接這燙手山芋」，這些難民「是不是就沒有人管了？」。

他接著給出兩條建議，一是中國推動七國協調機制，接收部分阿富汗難民；二是先提供物資，並去阿富汗有組織地招工。此文一出，不少網民紛紛留言怒批：「你先接幾個阿富汗難民你去家住段時間」、「讓他去阿富汗養他們嘛」、「接了誰來養？」。不久，該文被楊帆刪除。

另中央社報導，中國外交部部長助理吳江浩2日和神學士駐卡達多哈政治辦事處副主任哈納菲通話時表示，中國奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，希望阿富汗盡快實現和平穩定，重建美好家園。

哈納菲則表示，中國是阿富汗值得信賴的朋友，並盼繼續支持中國倡導的「一帶一路」。

另據義大利共和國報2日報導，神學士發言人穆賈希德也表示，神學士對「一帶一路」感興趣，並稱「中國仍是我們走向全球市場的通行證」。

阿富汗 中國 神學士

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