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涉台風波 立陶宛召回駐京大使 網稱：是中國讓她滾蛋了

中國新聞組／北京4日電
歐盟成員國駐北京大使，3日歡送立陶宛駐北京大使迪亞娜，米凱維切涅（前排中）。(取材自微博)
歐盟成員國駐北京大使，3日歡送立陶宛駐北京大使迪亞娜，米凱維切涅（前排中）。(取材自微博)

立陶宛同意以「台灣」為名在該國設立代表處，引發北京不滿，並召回駐立陶宛大使；立陶宛政府昨天也宣布召回該國駐北京大使。中國媒體觀察者網對此發文稱，「在京隔離21天，立陶宛駐華大使匆匆打道回府。」大陸網民則紛紛留言稱，不是立陶宛自己主動召回大使，而是立陶宛「應中方要求召回」，「是中國讓她滾蛋了」。

路透報導，立陶宛外交部說，儘管大使被召回，但其駐華大使館仍正常工作。

中華民國政府7月20日宣布，在立陶宛設立「台灣」代表處。這是台灣相隔18年來再次在歐洲國家首都設立代表處，也是首個在中國大陸邦交國使用「台灣」二字的代表處。

8月10日，大陸外交部發表聲明，指立陶宛違背兩國建交公報精神，決定召回大陸駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐華大使。

隨後，立陶宛外交部在其官網表示對中國的這項舉措感到遺憾，同時重申「立陶宛決意在一個中國政策下，像許多歐盟和世界各地的國家一樣，追求與台灣的互惠關係」。

立陶宛駐北京大使迪亞娜，米凱維切涅剛到任北京，在隔離期間接到將被召回的通知，成了「任期最短」的駐京大使。昨天歐盟成員國駐北京大使們為她歡送。

「立陶宛已召回其駐華大使」話題昨天在微博閱讀量超過2億，大陸網民除留言「走好不送」、「別再來了」，並發起「媒體用詞正名」稱，此事件結果是立陶宛召回了其駐華大使，但過程是不一樣的，不是立陶宛「自己希望」召回駐華大使，而是中方在多次嚴正抗議立陶宛無理干預內政之後，中方先召回了駐立陶宛大使，再要求立陶宛政府召回其駐華大使。

另一方面，立陶宛與大陸政治關係緊張，文化交流也受影響。立陶宛駐中國大使館文化參贊伊萬納斯卡斯近日接受立陶宛國家廣播電視採訪時表示，立陶宛在中國大陸的文化藝術活動自5月起就陸續遭取消或暫停。

他說，有藝術季主辦單位在節目開始前約兩周臨時通知，考量兩國關係的最新發展，雙方無法繼續合作。除文化藝術活動，立陶宛翻譯書籍在中國大陸的出版工作也受影響，書號和許可取得遭遇阻礙。

立陶宛 中國 台灣

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