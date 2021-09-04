促釋孟晚舟 中企抵制加拿大、投資者撤離溫哥華

孟晚舟遲遲未能獲釋，傳出有中國國有企業為此開始抵制加拿大。(路透)

華為財務長孟晚舟 於2018年12月在加拿大 溫哥華機場被捕，至今歸期未定。繼環時「獨家披露」2加拿大公民竊取中國 國家機密細節，被指施壓加方促釋放孟晚舟後，中國國企也跟進展開抵制加拿大，其中以中糧集團終止購入加拿大大豆最受矚 。

中國「國防時報看點」公眾號消息，中國與加拿大之間的經濟聯繫一直逐年地增加，但加拿大似乎並不在乎因孟晚舟事件給雙方經貿帶來的影響。包括中糧集團等一批中國國有企業開始抵制加拿大，並有大批中國企業自加拿大撤資。

「國防時報看點」文章寫道，俗話說「不作不死」，加拿大明顯輕視了中國人民的反應。目前，眾多中國企業紛紛發表了聲明，他們都是默默站在華為集團身後，其中以最著名的世界百強集團中糧集團則直接採取了有關抵制措施，以終止購入加拿大的大豆等食品來要求將孟晚舟無罪釋放，這項決定涉及的金額高達近人民幣300億元。

文章稱，中糧集團這個舉動，也獲得了很多中國人的支持。

此外，文章還提到，由於中加兩國關係僵化，中國有不少投資者也宣布撤出加拿大，「而加拿大多個領域的產業鏈也隨之面臨著轟然崩塌的境地。」

文章指出，加拿大是非常典型的移民國家。前幾年，中國很多富豪紛紛前往加拿大購置房產，特別是在加拿大的溫哥華，有近四分之一的人口是中國人。

中國那些富豪在到達加拿大後的第一件事就是購置房產，極大地推動了加拿大房地產行業的發展，導致當地房價一路飆升，進而帶動了加拿大的整體經濟發展。但今年2月起，中國中國的投資者開始撤離加拿大，導致溫哥華房屋銷量出現急劇下滑。

文章最後說，因為新冠疫情衝擊，加上加拿大本就是高負債率國家，現在中國的富豪將資產撤出加拿大，對加拿大而言無疑是雪上加霜。

孟晚舟事件始於2018年12月1日加拿大警方應美國政府司法互助，要求逮捕在溫哥華轉機的華為創辦人任正非之女、公司副董事長兼財務長孟晚舟，引發涉及中、美、加三國的司法、政治、外交事件。孟晚舟被捕的理由，因華為涉嫌違反美國出口管制向伊朗出售「敏感科技」，並「以假帳資料掩護」而被捕。她一直抗拒引渡請求。