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「荊州大意失關公」 1.7億元建成 全球最大關公像開拆

中國新聞組／北京3日電
湖北荊州「全球最大關公像」啟動搬移，關公像的頭部已被拆除。（取材自時代周報）
湖北荊州「全球最大關公像」啟動搬移，關公像的頭部已被拆除。（取材自時代周報）

位於湖北省荊州市的全球最大關公像，因違反限高規定被強制遷離，近日已展開拆除，關公像的頭部被拆下。有網民說，曾因大意失了荊州而被砍頭送給曹操的關羽，1800多年後再於荊州被「斬首」，「如今的荊州大意失關公」，令人不勝唏噓；也有網民批1.7億（人民幣，下同）建成的關公像再花1.55億元搬走，沒有官員該為此負責？

湖北荊州「全球最大關公像」高達57.3米，當初耗資1.7億人民幣建成。（取材自時...
湖北荊州「全球最大關公像」高達57.3米，當初耗資1.7億人民幣建成。（取材自時代周報）

這座位於關公義園內、花費1.729億元建造，並有「全球體量最大的青銅雕像」之稱的巨大關公像開始拆了。時代周報報導，從現場視頻來看，關公像的頭部已經消失不見。該雕像的投資方，湖北荊州旅遊投資開發集團相關人士稱確實在動工，但不方便透露細節。官方資料顯示，這是荊州區發展和改革局去（2020）年底批覆的「 關公雕像搬移工程」，項目總投資為1.55億元，已審核通過。

上游新聞報導，荊州關公義園是於2016年6月17日開園，項目投資15億元，淨高48米、重1200餘噸的這座關公雕像尤為引人注目，當時對外宣稱該園是「荊州旅遊的新地標」，但4年多來總收入不到1300萬元，入不敷出，且關公文化展示中心未經過消防驗收營業，關公雕像基座還發生沉降。

去年10月，住房和城鄉建設部通報稱，這座關公雕像高達57.3米，違反了經批准的「荊州歷史文化名城保護規畫」規定，要求進行整改。去年12月底，湖北省電子招投標交易平台發布「關公雕像搬移工程——像體銅片拆解及異地組裝項目報建公告」，總投資額4000萬元。9月1日晚，關公雕像頭部已被卸下；荊旅集團董事長鄧勇表示，搬遷工作現正在有序推進。

有網民說，關羽1800多年前大意失了荊州，關公像現被強制遷移，「如今的荊州大意失關公」。 也有網民質疑，關公雕像超出高度又出現了沉降，這麼大一座雕像不是一下子能建起來的，當初建雕像過程是否經過官方及民間嚴格把關？耗費巨大的人力物力修建的城市坐標竟然成了廢墟一座，沒有人要負責嗎？

時代周報報導，關公像將搬遷到荊州區的點將台，而業者的開發仍在繼續。「荊街」仿古旅遊街位於關公義園旁，於2019年3月開工建設，項目投資10億元，建成後將與關公義園相接，預計在2022年春節前建成開放。

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