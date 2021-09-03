擁700萬粉絲 「郭老師」涉低俗 帳號平台被封禁

人氣網紅「郭老師」恐被列「低俗網紅」，有網友發現，所有平台的帳號已全被封禁。（取材自微博）

中國 廣電總局2日發布8禁令，加強進一步管理藝人違法失德、飯圈亂象問題，包括抵制失德藝人、禁播偶像養成節目等。該禁令也抵制「低俗網紅」等泛娛樂現象，有網友發現，人氣網紅「郭老師」所有平台的帳號已經全數被封禁。

郭老師被形容「土味網紅」，自稱「滄州泫雅」。（取材自微博）

郭老師被形容「土味網紅」，自稱「滄州泫雅」，根據2020年時統計，在中國短影片平台「抖音 」擁有超過700萬粉絲，時常開直播做出瘋狂舉動，說話百無禁忌，浮誇反應成為網路最流行表情包，還有粉絲蒐集「郭語錄」，外傳她的月收入不會低於20萬人民幣（約3.1萬美元）。

然而她的微博 、抖音等帳號瞬間遭到封禁，所有搞笑影片全數消失，最後微博發文是Tag抖音平台，「給我解釋一下，我很無辜」，截圖是短影片平台通知她的帳號「不符合社區規範」，然而該則貼文現在已經看不到。

人氣網紅帳號瞬間封禁，外界推測是廣電總局發布的禁令包括「抵制低俗網紅」。粉絲震驚「我真的太難了，為什麽啊！！我真的不會再快樂了」、「下午才刷過影片耶」、「沒有必要吧，她雖然有點瘋瘋癲癲感覺，但是人家也沒幹什麽壞事呀」。

另一派網友則慶祝叫好「一直不喜歡她，封的好！啥迷惑人」、「終於不用看這瘋女人」、「整天瘋瘋癲癲三觀不正，身邊還一堆人學她郭語」、「簡直就一瘋婆娘，想不明白還有那麽多人追捧她」、「本來低俗也就算了，還搞什麽『郭語』，不是硬要你達到高級文化人的水平，就這一天天的，做父母的不怕自己的小孩跟著學」。

網路則注意到廣電禁令已經跨進網紅圈，不只娛樂圈失德藝人將會遭到業界放逐，連網紅被認定「低俗」也會受到抵制。網友感嘆「以後難道只能在表情包裡面看郭老師了嗎？帳號封了以前的視頻（影片）都看不了」、「真無語，2021年的中國還這麽封建」。