限娛令禁選秀節目 中封殺「娘炮」 廠商改捧運動員

湖南衛視早前製作的明星親子真人秀節目「爸爸去哪兒」相當受歡迎，但在中國官方新的規定下，電視與網路都不得再播出這類節目。（取自百度）

中國 當局整頓演藝圈的動作一波接著一波。中國國家廣播電視總局辦公廳昨天發布通知，要求廣播電視機構和網絡視聽平台不得播出偶像養成類節目，也不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目，嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，並且要堅決杜絕「娘炮」等畸形審美。這意味着一批帶有女性氣質的「小鮮肉」藝人將遭封殺。

在中國官方一連串限娛令的重拳下，市場分析稱，「花美男」藝人首當其衝，娛樂產業將有一波失業潮，而各大廠商腦筋動得快，改捧形象健康的運動員 當代言人。而伴隨著東京奧運 會上的奪金熱潮與社交網路上的超高人氣，運動員們的商業價值，開始成為觀眾們一個不同尋常的興趣和討論點。

據報導，養成系偶像組合近年在娛樂圈大行其道，而且日趨低齡化。近日，平均年齡只有8歲的偶像組合「天府少年團PANDA BOYS」橫空出世，在網絡上引起巨大爭議，幾天之後宣布解散。

每經網報導，據不完全統計，2018年至今，中國3大視頻平台主要推出近10檔偶像選秀節目。今年3家平台繼續將目光瞄向男團選秀，騰訊視頻的「創造營4」、愛奇藝的「青春有你3」、優酷的「超星團」，近百家經紀公司和超百名練習生一較高下。

如今，隨著愛奇藝率先宣布未來取消偶像選秀節目和任何場外投票環節，騰訊視頻和優酷對偶像選秀類節目是何態度，目前尚未可知。

截至目前，除了「青春有你3」和「創造營4」，以及正在播出的「明日之子5」，今年還有3檔偶像選秀節目待播。優酷的「亞洲超星團」、愛奇藝樂華娛樂打造的「下一站出道」，以及湖南衛視的「探星行動」等。

廣電總局通知稱，為進一步加強管理，從嚴整治藝人違法失德、「飯圈」亂象等問題，提出8點要求，其中較受關注的包括：嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅決杜絕「娘炮」等畸形審美；堅決抵制炒作炫富享樂、緋聞隱私、負面熱點、低俗「網紅」、無底線審醜等泛娛樂化傾向。

中宣部強調，要加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。同時要規範明星廣告代言、規範藝人經紀，嚴格執行演出經紀人資格認證制度，研究制定演員經紀機構、網路表演經紀機構等管理辦法等。

中宣部同時針對進一步持續整治「飯圈」亂象作專門部署，並限制未成年人非理性追星等8個方面著手。中宣部並通知還要求中共各級黨委、黨組對此要嚴格落實主管和屬地責任，將文娛領域綜合治理工作納入「意識形態」工作責任制、列入重要議事日程。