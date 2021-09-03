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中國禁劣跡藝人復出 范冰冰、趙薇等人甭想「轉移陣地」

中國新聞組／北京3日電
中共近年出手大力整頓娛樂圈，范冰冰受波及，重挫演藝生涯。（取材自微博）。
中共近年出手大力整頓娛樂圈，范冰冰受波及，重挫演藝生涯。（取材自微博）。

繼廣電總局明確不得播出偶像養成類節目等禁令後，中宣部也出手整頓娛樂圈，發通知加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出等。有分析稱，中宣部將文娛領域納入「意識形態」管理，恐斷了范冰冰、趙薇等「劣跡藝人」的復出之路。外媒則批此舉是對娛樂圈實施「法西斯美學」，意在圈内形成統一指揮體系。

中共近年出手大力整頓娛樂圈，趙薇受波及，重挫演藝生涯。（取材自微博）。
中共近年出手大力整頓娛樂圈，趙薇受波及，重挫演藝生涯。（取材自微博）。

中共近年出手大力整頓娛樂圈，吳亦凡受波及，重挫演藝生涯。（取材自微博）。
中共近年出手大力整頓娛樂圈，吳亦凡受波及，重挫演藝生涯。（取材自微博）。

中共近年出手大力整頓娛樂圈，鄭爽受波及，重挫演藝生涯。（取材自微博）
中共近年出手大力整頓娛樂圈，鄭爽受波及，重挫演藝生涯。（取材自微博）

據報導，中宣部昨天印發的這項「關於開展文娛領域綜合治理工作的通知」，主要針對流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象、「耽改」之風等文娛領域出現的問題。這是繼上周官媒抨擊失德藝人、劣跡藝人及娛樂圈各種亂象後，當局推出的再一波打擊動作；有消息人士稱這是一連串的整治行動，「現在，只是開始！」。

新華社報導，中宣部這項「通知」指出，隨著文娛產業迅速發展，天價片酬、「陰陽契约」、偷逃稅等問題有以新管道新手段死灰復燃跡象，一些從業人員政治素養不高、法律意識淡薄、道德觀念滑坡，違法失德言行時有發生，對社會特別是青少年產生不良影響，嚴重汙染社會風氣，為此集中開展文娛領域綜合治理工作。

中共中宣部下發通知，部署文娛領域綜合治理工作，范冰冰等一批藝人，真的要「涼了」。...
中共中宣部下發通知，部署文娛領域綜合治理工作，范冰冰等一批藝人，真的要「涼了」。（搜狐網）

「通知」明確，廓清文娛領域風氣，遏制資本不良牟利，抵制天價片酬，嚴厲查處偷逃稅行為；要求壓實平台責任，打擊流量至上，加强藝員粉絲團、後援會帳號的管理。加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出，規範藝員廣告代言；提高准入門檻，研究制定演員經紀機構、網絡表演經紀機構等管理辦法，及時抵制和懲戒。

「通知」並要求加强思想政治引領，明確紅線底線；禁止義務教育階段未成年人參加偶像團組和線下應援活動，並嚴禁選用未成年人參加選秀類節目，同時加强遊戲內容稽核把關，壓實遊戲平台主體責任。

中宣部還對持續整治「飯圈」亂象作了專門部署。從强化綜藝節目管理、强化榜單產品管理、强化粉絲消費管理、强化粉絲互動管理、强化藝員經紀管理、强化藝員自我約束、打擊違法違規行為、限制未成年人非理性追星等八個方面著力。

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