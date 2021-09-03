鑽孔、打釘攀巨蟒峰 環境資源損失 3人判賠600萬

3名遊客電鑽鑽孔、打巖釘等方式攀爬巨蟒峰，造成不可修復的嚴重損毀。（取材自中國江西網）

被列世界遺產 的江西省三清山巨蟒峰風景壯闊秀麗，常吸引遊客造訪，但有3名遊客，竟以電鑽鑽孔、打巖釘等方式攀爬巨蟒峰，造成不可修復的嚴重損毀，最高檢2日發布一批指導性案例，江西上饒市人民檢察院判賠償600萬元人民幣（約93萬美元）環境資源損失。

縱相新聞報導，2017年4月15日，3名遊客前往3清山風景名勝 區攀爬巨蟒峰，採用電鑽鑽孔、打巖釘、布繩索的方式先後攀爬至巨蟒峰頂部。經現場勘查，3人在巨蟒峰自下而上打入巖釘26枚。

3位民眾打巖釘攀爬巨蟒峰，造成嚴重損毀，被判賠償600萬元。圖為二審宣判現場。（取材自江西省人民檢察院）

公安 機關委托專家組論證認為，釘入巨蟒峰的26枚巖釘屬於鋼鐵物質，會直接誘發和加重巨蟒峰物理、化學、生物風化過程，巨蟒峰的最細處（直徑約7米）已至少被打入4個巖釘，形成了新裂隙，會加快花崗巖柱體的侵蝕進程，甚至造成其崩解。張某某等3人的打巖釘攀爬行為對巨蟒峰造成了永久性的損害，破壞了自然遺產的自然性、原始性、完整性。

3人因涉嫌故意損毀名勝古跡罪被公安機關移送起訴，上饒中院認定3人故意損毀名勝古跡罪，分別判處有期徒刑1年、6個月，處罰金人民幣10萬元（約1.5萬美元）、5萬元（約7700美元），另一人免於刑事處罰。

值得一提的是，上饒市信州區人民檢察院在審查起訴中發現，該3人故意損毀巨蟒峰的行為可能損害社會公共利益，於是將線索移送上饒市人民檢察院。

上饒市人民檢察院認為，3人在明知法律禁止破壞景物設施的情況下，故意實施破壞性攀爬行為，造成不可修復的嚴重損毀和極大的負面影響，存在加速山體崩塌的重大風險。3人具備事前共同謀劃、事中相互配合等行為，符合共同侵權的構成要件，依法應當承擔連帶責任。

有2人對一審判決不服提出上訴，江西法院再次開庭審理，於2020年5月18日作出2審判決，駁回上訴，維持原判。

對於該案的指導意義，最高檢介紹，對景觀生態服務價值的破壞行為，檢察機關依法可以提起公益訴訟。檢察機關要綜合運用刑事、公益訴訟司法手段，打擊破壞自然遺跡和風景名勝的行為，提高此類破壞行為的違法犯罪成本。