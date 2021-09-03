我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大法官把頭埋沙裡」墮胎爭議 最高院被批打躲避球

紐西蘭恐怖攻擊 男持刀闖超市刺傷6人 遭警擊斃

鑽孔、打釘攀巨蟒峰 環境資源損失 3人判賠600萬

中國新聞組／北京3日電
3名遊客電鑽鑽孔、打巖釘等方式攀爬巨蟒峰，造成不可修復的嚴重損毀。（取材自中國江西網）
3名遊客電鑽鑽孔、打巖釘等方式攀爬巨蟒峰，造成不可修復的嚴重損毀。（取材自中國江西網）

被列世界遺產的江西省三清山巨蟒峰風景壯闊秀麗，常吸引遊客造訪，但有3名遊客，竟以電鑽鑽孔、打巖釘等方式攀爬巨蟒峰，造成不可修復的嚴重損毀，最高檢2日發布一批指導性案例，江西上饒市人民檢察院判賠償600萬元人民幣（約93萬美元）環境資源損失。

縱相新聞報導，2017年4月15日，3名遊客前往3清山風景名勝區攀爬巨蟒峰，採用電鑽鑽孔、打巖釘、布繩索的方式先後攀爬至巨蟒峰頂部。經現場勘查，3人在巨蟒峰自下而上打入巖釘26枚。

3位民眾打巖釘攀爬巨蟒峰，造成嚴重損毀，被判賠償600萬元。圖為二審宣判現場。（...
3位民眾打巖釘攀爬巨蟒峰，造成嚴重損毀，被判賠償600萬元。圖為二審宣判現場。（取材自江西省人民檢察院）

公安機關委托專家組論證認為，釘入巨蟒峰的26枚巖釘屬於鋼鐵物質，會直接誘發和加重巨蟒峰物理、化學、生物風化過程，巨蟒峰的最細處（直徑約7米）已至少被打入4個巖釘，形成了新裂隙，會加快花崗巖柱體的侵蝕進程，甚至造成其崩解。張某某等3人的打巖釘攀爬行為對巨蟒峰造成了永久性的損害，破壞了自然遺產的自然性、原始性、完整性。

3人因涉嫌故意損毀名勝古跡罪被公安機關移送起訴，上饒中院認定3人故意損毀名勝古跡罪，分別判處有期徒刑1年、6個月，處罰金人民幣10萬元（約1.5萬美元）、5萬元（約7700美元），另一人免於刑事處罰。

值得一提的是，上饒市信州區人民檢察院在審查起訴中發現，該3人故意損毀巨蟒峰的行為可能損害社會公共利益，於是將線索移送上饒市人民檢察院。

上饒市人民檢察院認為，3人在明知法律禁止破壞景物設施的情況下，故意實施破壞性攀爬行為，造成不可修復的嚴重損毀和極大的負面影響，存在加速山體崩塌的重大風險。3人具備事前共同謀劃、事中相互配合等行為，符合共同侵權的構成要件，依法應當承擔連帶責任。

有2人對一審判決不服提出上訴，江西法院再次開庭審理，於2020年5月18日作出2審判決，駁回上訴，維持原判。

對於該案的指導意義，最高檢介紹，對景觀生態服務價值的破壞行為，檢察機關依法可以提起公益訴訟。檢察機關要綜合運用刑事、公益訴訟司法手段，打擊破壞自然遺跡和風景名勝的行為，提高此類破壞行為的違法犯罪成本。

名勝 公安 世界遺產

上一則

韓戰109位志願軍遺骸回家 讓青少年學習抗美援朝精神

下一則

浸大生必修國安法 及格才能畢業

延伸閱讀

拖拽女客變扒光 西安地鐵保安合法？ 網友開罵

拖拽女客變扒光 西安地鐵保安合法？ 網友開罵
中國破獲一宗特大地下錢莊案 涉案金額逾22億美元

中國破獲一宗特大地下錢莊案 涉案金額逾22億美元
嬌生產品致癌 判賠矽谷女子2600萬

嬌生產品致癌 判賠矽谷女子2600萬
21年收賄4.6億 王岐山前管家董宏認罪

21年收賄4.6億 王岐山前管家董宏認罪

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
「金融巨鱷」索羅斯投書金融時報，批評習近平不懂市場運作。(美聯社)

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

2021-08-31 14:17
趙薇突然被列入「劣跡藝人名單」，外界推測，可能捲入更嚴重政治風波，或許與阿里巴巴創辦人馬雲有關係。(取材自香港經濟日報)

案情不單純 趙薇被封殺 傳捲入馬雲政治整肅

2021-08-27 18:57

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重