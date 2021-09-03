韓戰109位志願軍遺骸回家 讓青少年學習抗美援朝精神

第八批在韓中國人民志願軍烈士遺骸，2日回到中國。（中新社）

曾參與韓戰的第八批109名中國 人民志願軍烈士的遺骸及1226件相關遺物交接儀式，2日上午9時由中韓雙方在南韓仁川國際機場 舉行，隨後中國空軍專機護送返國，專機進入中國領空後，空軍兩架戰機護航，向烈士致敬，遼寧瀋陽桃仙國際機場以「過水門」最高禮遇迎接烈士「回家」。

12時37分，烈士遺骸迎回儀式在機場舉行。這批烈士遺骸棺椁已被送往瀋陽抗美援朝烈士陵園，3日上午10時，將舉行安葬儀式。2014年至2020年，累計已有716名在韓志願軍烈士遺骸回到祖國，落葬於此。

遼寧瀋陽桃仙國際機場運-20專機以「過水門」最高禮遇，迎接烈士「回家」。（取材自新京報）

第八批在韓志願軍烈士遺骸「回家」，禮兵列隊，手捧烈士棺槨。（取材自新京報）

今年迎回安葬的時間有何特殊含義？相比前幾批，第八批志願軍烈士遺骸迎回工作 有何不同？據退役軍人事務部介紹，第八批在韓志願軍烈士遺骸迎回安葬時間確定在9月初，目的是在新學期開學之際，通過迎接在韓志願軍英雄烈士歸國，大力弘揚英烈精神，使廣大青少年在新學期的「開學第一課」，能充分學習了解抗美援朝精神，深刻認識中國和平穩定環境的來之不易，牢固樹立艱苦奮鬥、奮發向上、頑強拼搏的堅強意志，更加珍惜來之不易的美好生活。

第八批在韓中國人民志願軍烈士遺骸，棺椁已被送往瀋陽抗美援朝烈士陵園。（新華社）

據韓國軍方介紹，此次移交的志願軍烈士遺骸發掘自2019年至2020年，發掘地點位於朝韓非軍事區內的箭頭高地以及朝韓交界的京畿道漣川、江原道鐵原、華川以及洪川等地。 109名志願軍烈士中的絕大部分——98名烈士的遺骸發掘自朝韓非軍事區內的箭頭高地。

據悉，抗美援朝戰爭中，中國共有19.7萬餘名志願軍指戰員（含支前民兵民工）光榮犧牲，其中有部分在三八線以南犧牲。

自2000年開始，韓國在朝韓非軍事區韓方一側啟動朝鮮戰爭陣亡韓軍及死難者遺骸發掘工作，將發掘出的疑似我志願軍烈士遺骸安葬於韓國坡州墓地。

2014年1月，中韓雙方就在韓志願軍烈士遺骸交接事宜達成共識，決定每年清明節前由雙方共同組織實施在韓志願軍烈士遺骸交接工作。今年是自2014年此項工作開始以來的第八個年頭，至此共有825位烈士遺骸回國。