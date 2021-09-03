加2公民竊中機密 環時曝：史佩弗是康明凱情報來源

圖為史佩弗（右）與康明凱。（取材自環球網)

中加關係持續緊張之際，中方首度披露兩名加拿大 人涉間諜案細節，指商人史佩弗（Michael Spavor是前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）情報來源。日前遭判刑11年的史佩弗，被指多次拍攝中方軍事裝備照片和影片，並將照片提供給境外人員。經鑑定，史佩弗拍攝的相關照片和影片均屬中國 機密級的國家秘密。

環球時報網2日報導，史佩弗曾在不同時間多次拍攝中方軍事裝備照片和影片，並將其中部分照片非法提供給境外人員。他還是另一名被中國指控危害國家安全的加拿大前外交官康明凱的重要情報關係人，長期向康明凱提供各種信息資料。

報導並指出，康明凱曾於2017年至2018年以偽造商人身分、虛構經商事由的方式進入中國境內，在北京、上海、吉林等地，通過關係人搜集大量非公開的涉國家安全等信息，並撰寫分析報告。經鑑定，康明凱搜集的信息中包括數份機密級國家秘密和情報。康明凱被指控犯為境外刺探國家秘密、情報罪一案目前還在審理中。

遼寧省丹東市中級人民法院8月11日以史佩弗觸犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判處其有期徒刑11年，並處沒收個人財產人民幣5萬元，驅逐出境。

報導聲稱，康明凱、史佩弗在羈押期間身體狀況良好。在遭羈押以來，中國有關部門依法依規向康明凱、史佩弗轉交相關信件和書籍，並安排加拿大使館官員對兩人進行領事探視，以及與境外親屬通電話。

法新社報導，加拿大總理杜魯多 上個月譴責中方對史佩弗的判決結果，「完全不可接受和不公平」。杜魯多並批評中國的司法程序缺乏透明度，審判甚至沒有達到國際法要求的最低標準。