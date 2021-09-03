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中國第3家 改革新三板 習拍板新設北京證交所

記者陳言喬／綜合報導
中國國家主席習近平2日晚在中國國際服務貿易交易會上發表視頻致辭。(新華社)
中國國家主席習近平2日晚在中國國際服務貿易交易會上發表視頻致辭。(新華社)

2021年中國國際服務貿易交易會2日晚上開幕，國家主席習近平發表視頻致辭宣布：北京將新設一家證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

中國在上海、深圳有兩大證券交易所，北京設立的全國中小企業股份轉讓系統，是第三家全國性證券交易場所，也是第一家公司制運營的證券交易場所，俗稱新三板。

習近平表示，「繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。」這也意味北京證券交易所正式成立，將帶動新三板改革全面深化。

證監會立即回應表示，深化新三板改革，設立北京證券交易所，是實施國家創新驅動發展戰略、持續培育發展新動能的重要舉措，也是深化金融供給側結構性改革、完善多層次資本市場體系的重要內容，對於更好發揮資本市場功能作用、促進科技與資本融合、支持中小企業創新發展具有重要意義。

證監會表示，將按照習近平指示要求，北京證券交易所成立將著力打造符合中國國情、有效服務專精特新中小企業的資本市場專業化發展平台，努力建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，更好服務實體經濟高質量發展。

新華社報導，習近平還指出，加強服務領域規則建設，支援北京等地開展國際高水準自由貿易協定規則對接先行先試，打造數位貿易示範區。

習近平指出，中國將提高開放水平，在全國推進實施跨境服務貿易負面清單，探索建設國家服務貿易創新發展示範區；擴大合作空間，加大對共建一帶一路國家服務業發展的支援，同世界共用中國技術發展成果。

此外，美國之音指出，路透今年3月底曾率先披露中國正在考慮設立一個新的證券交易所，以吸引海外上市的中國企業回流，同時提高中國國內股市的全球地位。但報導中說，不知道中國新證交所的設立地點，也不清楚設立時間。

在美中關係日益惡化之際，美國證券監管機構已經放話，如果在美國上市的中國公司不遵守美國的審計標準和制度，將會迫使這些中國公司在美國退市。北京證交所的設立，除服務創新型的中小企業外，可能也為了吸引在美國退市的中國公司回流。

中國 證券 北京

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