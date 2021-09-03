路透：螞蟻將攜國企組信評公司 有助重啟IPO

據傳數家有中國官方背景的企業計畫與螞蟻集團共同成立一家個人徵信公司，以處理螞蟻集團掌握的逾10億消費者數據庫。（路透）

據路透報導，數家有中國 政府背景的企業將首次在螞蟻集團 一項重要資產中持有大量股份，作為螞蟻集團去年11月IPO被叫停後展開監管整改的一部分。

報導引述消息人士稱，各合作方計畫成立一家個人徵信公司，以處理螞蟻集團掌握的逾10億消費者的數據庫。消息稱，這家公司的所有權結構可能有助於螞蟻重啟IPO。螞蟻原計畫的IPO，在正式上市前幾日被監管當局叫停。

消息指出，螞蟻集團將與浙江省旅遊投資 集團有限公司各持有這家新公司35%的股份，其他有政府背景的合作夥伴包括浙江電子口岸有限公司和杭州市金融投資集團。

報導稱，唯一的非中國國有背景投資者是物流和金融服務公司傳化智聯的母公司傳化集團。傳化集團將持有該公司7%的股份。由於信息未公開，消息人士不願具名。

對此消息，浙江省旅遊投資集團、螞蟻集團尚未回應。

一位消息人士說，根據正在討論的新合資公司框架，股東將向合資公司投資約人民幣5億元註冊資本。螞蟻及合作夥伴的目標是最快在10月成立合資公司，這是可能獲批的中國第三家個人徵信公司。

螞蟻集團是中國最大的網路金融服務公司，始於網上購物網站淘寶網第三方支付平台「支付寶」。2014年，阿里巴巴集團分拆旗下金融業務，成立浙江螞蟻金服，2020年6月變更為現名。旗下品牌有支付寶、芝麻信用、網商銀行、餘額寶、螞蟻花唄、天弘基金等。