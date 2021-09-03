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阿里挺「共同富裕」投千億 馬雲卻被嫌政治覺悟沒他高

記者賴錦宏／北京3日電
共同富裕成了網路科技巨頭的必答題，阿里巴巴宣布將以人民幣1000億元規模推動共同富裕專案。（中央社檔案照片）
共同富裕成了網路科技巨頭的必答題，阿里巴巴宣布將以人民幣1000億元規模推動共同富裕專案。（中央社檔案照片）

阿里巴巴集團2日透露，阿里已啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1000億元（人民幣，下同），助力共同富裕。這是繼科技大廠騰訊後，中國網路平台大企業第二家投入巨資響應中共總書記習近平提出的「共同富裕」政策。

據浙江新聞，阿里巴巴為促進十大行動落地，將成立一個專門的常設機構。據了解，阿里助力共同富裕十大行動將圍繞五大方向展開，分別是科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。

北京政治觀察家認為，阿里巴巴捐1000億的行動，緊追騰訊之後，未來應有其他科技大廠也投入「共同富裕」之列。但在這件事上，馬雲的「政治覺悟」，就沒有騰訊的馬化騰高。

8月18日，騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰說，「企業開始往上生長，對於根基的社會價值，必須要加深紮穩，這500億只是投入在這個領域的開始。」騰訊宣布再次新增500億元資金，啟動「共同富裕專項計畫」。這一次騰訊計畫深入結合自身的數位和科技能力，在鄉村振興、低收入人群增收等民生領域提供持續助力。

媒體注意到，四個月內，騰訊已連續規劃投入1000億元資金，在增進社會福祉、助力共同富裕方面進行持續探索。

對此，德國之聲指出，習近平近期提出「共同富裕是社會主義的本質要求」，被強制整改的阿里巴巴顯然是政府倡導的「第三次分配」瞄準的一大目標。

市場監管總局今年4月以強化反壟斷和防止資本無序擴張為由對阿里巴巴處以182.28億元罰款並要求其整改。在更早前，阿里巴巴旗下螞蟻金服計畫中的首次公開募股（IPO）去年11月被監管機構叫停後，阿里巴巴創辦人馬雲從公眾視野中消失了近三個月。今年4月傳出，螞蟻金服已制定「全面可行的重組計畫」 。目前已有跡象顯示，阿里巴巴與政府已達成某種程度的協議，願在中央管制下約束自身行為，放開用戶數據寶庫，用手中資本「買平安」，配合政府推動共同富裕等目標。

報導指出，面對這樣的消息，中國網民似乎不太買帳 ：「明眼人一看就知道，重壓之下的公關而已。 如果真有善心，早幾年就該行動了」；「用慈善掩蓋一切，名利雙收，毀掉的人呢？」。也有人認為「識時務者為俊傑」，「看落實 看結果吧」。還有人自嘲「1000億直接發現金吧」，「問題來了，我有份嗎？」

馬雲 中國 習近平

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