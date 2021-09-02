成都戴口罩刷臉 地鐵能秒開閘 誤刷可退費

成都地鐵「刷臉乘車」上線，戴口罩也可秒開閘機。（取材自成都商報）

疫情持續籠罩，乘坐地鐵仍需全程佩戴口罩 ，成都地鐵「刷臉乘車」1 日上線，能迅速刷臉過閘進、出站，戴口罩也可速迅開閘機，確屬誤刷可退費，通勤族都感到很方便。

據成都商報電子版報導，成都地鐵App在1日已上線智慧票務服務，在最新版成都地鐵APP「乘車」頁面，新增刷臉乘車服務，點擊開通刷臉乘車，即可在成都地鐵全線網站點刷臉過閘。為保障疫情防護安全，即使戴著口罩也可秒開閘機。

使用新版成都地鐵APP電子票（含二維碼和刷臉乘車）乘坐地鐵，均可享受9折優惠及累計優惠。

據了解，今年年初，成都各地鐵車站開始安裝刷臉設備，安裝完成後經歷了長達幾個月的調試工作 。1日正式上線開通後，市民不用再擔心地鐵卡丟失，不用為天府通卡沒地兒放而煩惱，更不用為手機沒電無法出站而憂慮。

但若市民換乘地鐵經過出站閘機時，誤刷怎麼辦？車站工作人員表示，當發生誤刷情況時，不會影響乘客正常出站及下一次乘車，但成都地鐵APP會及時給予提醒。

比如一個乘客從騾馬市地鐵站 乘車前往紅星橋，其在市二醫院換乘時誤刷出站，當整趟行程結束時，成都地鐵APP上會顯示兩段行程，其中之一為騾馬市至市二醫院，另一段沒有進站，只有紅星橋的出站信息，此時就需要乘客及時到地鐵車站找工作人員進行處理。經過核對後，確屬誤刷情況，對於誤刷產生的費用將及時予以退還。