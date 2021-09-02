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中國二代疫苗亮相 稱能抗Delta變異株

中國新聞組／北京2日電

中國國藥集團旗下的中國生物技術公司1日宣布，將在服貿會發表4款COVID-19新疫苗，並稱能有效對抗Delta等變異株。這也代表中國將率先發表二代疫苗。

值得關注的是，抗變異毒株的二代疫苗在全球首發，中國生物表示，目前，中國生物北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所的兩款新冠滅活疫苗均已獲批上市。

大公報報導，國藥集團中國生物1日宣布，在9月2日至7日在北京舉行的2021年中國國際服務貿易交易會的服貿會上，將展示多款針對新冠病毒的診斷試劑、藥物及疫苗。其中，中國生物將在全球首發針對變異病毒株的二代滅活疫苗。

據發布，中國生物北京所、武漢所已獲批上市並廣泛使用的兩款COVID-19滅活疫苗，將推出升級版，並稱這是能有效中和變異株的二代疫苗。

中國生物同時將推出一款重組蛋白疫苗，宣稱這是全球領先針對病毒變異量身定做的廣譜重組COVID-19疫苗，並稱從臨床試驗情況看，該款疫苗能夠有效對抗Delta等變異株。

中國生物還將推出一款mRNA疫苗，宣稱擁有自主智慧財產權和特點優勢，目前正在完善mRNA平台建設和大規模生產線佈局。

據發布，除了4款新疫苗，中國生物還將發表2款COVID-19特效藥（特免球蛋白、單克隆抗體）以及3款診斷試劑。

香港01報導，據了解，截止目前，國藥集團中國生物是全球唯一擁有獨立知識產權、在三條技術路線上研發四款新冠疫苗的企業。中國生物新冠疫苗已在9個國家註冊上市，105個國家和地區及國際組織批准緊急使用或市場准入，100多個國家明確提出使用需求，接種人群已覆蓋196個國別，整體年產能超過50億劑。

疫苗 中國 北京

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