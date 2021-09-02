滴滴、京東組工會 外媒關注：輸誠求官方「手下留情」

中國網約車巨頭滴滴出行陸續建立工會，引起外媒關注。（路透）

中國 官方近來強化監管大型科技企業，批評它們剝削工人，並啟動反壟斷調查，處罰不少公司。為此，民企紛紛表示配合甚至主動捐巨資「回饋」社會，而最新舉措是，中國網約車巨頭滴滴出行和電商巨頭京東等公司陸續建立工會，中國媒體稱此現象吸引外媒關注，並稱此「是中國科技行業的開創性舉動」。

中國電商巨頭京東等公司陸續建立工會，引起外媒關注。（路透）

美國之音評論稱，隨著中國國際環境的惡化，中共 通過監管部門對中國大型民企展開了多方面打壓，迫使它們向中共臣服。從阿里巴巴到騰訊，從滴滴到美團，民企在在遭受各種打壓的同時極力向中共示好，對強化監管和處罰表示歡迎和配合。騰訊等不少企業還主動捐出巨資「回饋」社會，以求中共手下留情。

觀察者網報導，為維護就業 人員權益，八部門上月聯合發布「關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見」。「意見」指出，「最大限度吸引新就業形態勞動者加入工會」。隨即，各家科技平台應聲而動。

8月30日，京東集團第一屆工會會員代表大會在北京召開。9月1日，「快狗打車貨運工會會員入會暨司機之家揭牌儀式」在天津舉辦，建立同城貨運平台首個司機工會。

同一天，彭博報導，滴滴上周在一個內部論壇上也宣布成立工會。

而除了滴滴，有知情人士表示，外賣平台美團也在研究成立內部勞工權益組織的可行性。阿里巴巴集團員工在其公司論壇上呼籲成立工會。

彭博稱，像滴滴等科技巨頭正在響應中國監管機構的要求，即共享經濟巨頭們要改善數以百萬計低薪工人的福利。報導認為，這是中國科技行業的一個開創性舉動。

報導稱，官方希望工會能夠發揮關鍵作用，填補共享經濟中勞動保護的「漏洞」。

對於工會能否真正發揮作用，彭博援引勞工權益團體人士稱，從過去的經驗來看，作用不大。

社科院數字勞工問題專家孫萍曾表示，雖然平台做出調整，但更多是邊邊角角，因為勞資的衝突是天然的，未來還是要靠政策落地。

除此之外，路透報導，多家國有資本企業將和螞蟻金服合資成立一家個人信用評分公司，從而整合螞蟻金服的數據業務，以便監管。去年11月，螞蟻金服370億美元的首次公開募股（IPO）被監管機構突然叫停，並被勒令重組。

報導指出，根據計劃，螞蟻金服和浙江旅遊投資集團有限公司將各自持有該合營企業35%的股份，杭州市金融投資集團有限公司和浙江電子口岸將各自持有略高於5%的股份。知情人士說，此舉將令螞蟻金服放開對其超過10億用戶的數據寶庫的控制，但國企入股後的股權結構將有助於其重啟IPO。

另外，本報系聯合報報導，對於官方限制未成年玩網路遊戲、中國網遊企業受到挑戰，華爾街日報稱，對遊戲公司來說，情況還沒那麼糟糕，但監管不確定性將持續很長一段時間。

報導指出，中國遊戲公司的股票對這一消息的反應相對較好，這可能是市場對新規定沒有更加嚴厲感到寬慰。未成年遊戲玩家在兩家公司的收入只占很小比例。