泰晤士大學排名 清華、北大列亞洲第一、全球第16

泰晤士高等教育公布最新「世界大學排名榜2022」，清華大學（見圖）和北京大學並列排名第16位。（取材自澎湃新聞）

國際教育 機構泰晤士高等教育（THE）公布最新「世界大學排名榜2022」，清華大學和北京 大學並列排名第16位，這是中國 高校有史以來的最高排名。

香港文匯報報導，THE世界大學排名榜根據大學的教學環境、研究影響力、國際化、行業收入等多項指標評分，今屆排名繼續由英國牛津大學穩坐榜首，加州理工學院及哈佛大學則同獲亞軍。亞洲方面，清華大學及北京大學今次並列第16位，共同成為「亞洲一哥」；另有多所中國院校均錄得佳績，共10校躋身200強，創歷史紀錄。

包括武漢大學（第157名）、南方科技大學（第162名）和華中科技大學（第181名）在前200名的10所高校中，有九所排名上升。

「亞洲二哥」是整體排名第21位的新加坡國立大學，港大以第30位排亞洲第三，排在其後的亞洲大學是位列第35位的東京大學。

另據新浪教育報導，在2022年的排名中，中國（97 所）成為上榜高校數量第四多的國家和地區，僅次於美國（183 所）、日本（118 所）和英國（101 所）。

值得注意的是，新冠肺炎疫情在這一年持續蔓延，本年度排名反映了高校在了解和應對新冠肺炎危機方面的重要作用，因為很多高校在新冠肺炎重點研究方面的引文分數大幅提升。

中國11所高校的引文分數出現了提升，華中科技大學（第181位）、南方醫科大學（第401-500位）、首都醫科大學（第501-600位）和溫州醫科大學（第601-800位）的排名均至少上升了兩個區間。

據報導，泰晤士高等教育首席知識官菲爾·巴蒂評論稱，「去年，中國大陸高校首次進入前20名。今年，這一梯隊的高校數量翻倍，清華大學和北京大學雙雙上榜，並列中國大陸高校史上最高排名。儘管受到全球疫情的影響，但中國大陸高校在泰晤士高等教育世界大學排名中繼續提升。讓我們一起見證後疫情時代世界的變化，見證中國大陸能否挑戰美國和英國在全球10強中的長期領先地位。」

今年共有來自99個國家和地區的1662所大學上榜（較去年增加了136所大學和6個國家和地區），成為迄今為止規模最大的世界大學排名榜單。