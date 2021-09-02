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習近平講黨性 要求年輕官員：勇於鬥爭、寸步不讓

記者呂佳蓉、林則宏／北京2日電
中共總書記習近平要求年輕官員，「要丟掉幻想、勇於鬥爭」。(新華社)
中共總書記習近平要求年輕官員，「要丟掉幻想、勇於鬥爭」。(新華社)

中共總書記習近平昨天警示年輕官員稱，中國面臨的風險挑戰明顯增多，「總想過太平日子、不想鬥爭是不切實際的」。他要求年輕官員，「要丟掉幻想、勇於鬥爭，在原則問題上寸步不讓、寸土不讓，以前所未有的意志品質維護國家主權、安全、發展利益」。

新華社報導，習近平昨在中共中央黨校中青年幹部培訓班開班式，作上述表示。

習近平稱，「當前，世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興進入關鍵時期，我們面臨的風險挑戰明顯增多，總想過太平日子、不想鬥爭是不切實際的。要丟掉幻想、勇於鬥爭，在原則問題上寸步不讓、寸土不讓，以前所未有的意志品質維護國家主權、安全、發展利益。」

他還強調，共產黨人任何時候都要有「不信邪、不怕鬼、不當軟骨頭的風骨、氣節、膽魄」。

習近平還稱，共產黨人講黨性、講原則，就要「講鬥爭」。「在原則問題上絕不能含糊、絕不能退讓，否則就是對黨和人民不負責任，甚至是犯罪」。

據報導，談及對中共忠誠時，習提出現今的檢驗標準是，能否堅持中共黨的領導，維護中共黨中央權威和集中統一領導，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致；能否貫徹執行中共理論和路線方針政策；能否嚴守黨的政治紀律和政治規矩，做政治上的明白人、老實人；能否自覺執行組織決定，服從組織安排等。

習近平還指出，中共安排年輕幹部去艱苦邊遠地區工作，是信任更是培養，年輕幹部應該以此為榮、爭先恐後。「刀要在石上磨、人要在事上練，不經風雨、不見世面是難以成大器的」。

他表示，從當前中共幹部隊伍實際看，堅持實事求是最需要解決的是「黨性」問題，最根本的要看是不是講真話，是不是幹實事。他還批評說，「好好先生」並不是真正的好人，只有私心，沒有正氣、只有俗氣，好的是自己，壞的是風氣、是事業。

此外，中央政治局日前開會，決定11月在北京召開第19屆六中全會。有媒體指稱，會中將提出第三份「歷史決議」，宣告中國正式進入「習近平時代」。 

報導說，中共第19屆六中全會主要議程為：「中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題」。

多維引述有關人士指出，這是一個重大政治信號，意味著自毛澤東、鄧小平以來的第三個重大「歷史決議」呼之欲出，以毛澤東、鄧小平、習近平三分斷代的概念將正式寫入中共歷史。港媒也引述分析認為，六中全會可能通過一份類似總結百年黨史的「準決議」。

中共 習近平 中國

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