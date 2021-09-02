習思想讀本 「祖國統一」從小學教起

中國愛國主義教育從娃娃做起，中小學1日開學，圖為武漢一所學校升旗典禮。（Getty Images）

中國 昨天開學，由教育部 組織編寫的「習近平 新時代中國特色社會主義思想學生讀本」也在各中小學使用，作為必修內容，每冊集中學習一學期，平均每周一課時。昨日，「讀本」已分發到學生手中，其中小學高年級的「讀本」包括解決台灣問題，實現祖國完全統一等內容。

明報報導，昨日各地課表已出現「讀本」的課時安排。而在開學前，各省的中小學「讀本」教師培訓班開班，其中福建省教育廳下屬機構的官方微信公帳號「福建教育微言」披露，福建省中小學「讀本」培訓班於8月19日開班。該省委教育工委副書記、省教育廳黨組成員王建南在開班儀式上表示，該「讀本」是青少年學生學習「習思想」的重要教材，是推動大中小學思政課一體化建設的重要載體，具有重要的政治意義、理論意義和實踐意義；把「讀本」使用好，有助於教育引導青少年學生樹牢理想信念，牢記「國之大者」，堅定「四個自信」，自覺為堅持和發展中國特色社會主義、實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥。

據報導，對於「讀本」的學習安排，王建南稱，各地各學校要嚴格按照中小學（含中職）「讀本」使用安排，小學低年級、高年級「讀本」分別安排在三年級上學期、五年級上學期，初中「讀本」安排在初二年級上學期，高中「讀本」安排在高一年級上學期、中職一年級上學期，作為必修內容，由思想政治課教師主講，每冊集中學習一學期，平均每周一課時，他還要求「課前到書，人手一冊」。

報導說，在以視像會議方式舉行的培訓中，還專門邀請教育部高校社科研究中心主任、「讀本」編委會主任王炳林教授，為全體參訓人員作題為《理論教育也要從娃娃抓起——中小學生如何學好習近平新時代中國特色社會主義思想》的專題輔導報告。各地教研部門相關教研員、任課教師和省屬中職學校、中小學任課教師等近4000人參加線上培訓。

另據東莞官方公眾號「東莞之窗」消息，東莞上個月也有4000多名思政課教師，就如何準確把握「讀本」內容體系和教學重點參加直播培訓；包括惠州、河源、梅州、潮州、汕尾等市也已對省級骨幹教師培訓指導。

據明報記者翻閱「讀本」（小學高年級）的課本內容顯示，第13講主題是「統一是歷史大勢」。其中稱兩岸迄今尚未完全統一是歷史遺留給中華民族的創傷；「『台獨』是歷史逆流，是絕路」。同時配發的「習近平語錄」稱「我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀」；又說「一國兩制」是中國的偉大創舉，還附上2019年澳門小學生寫給習近平的一封信。