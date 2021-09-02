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秦剛：美對中戰略嚴重誤判 籲認真對待3底線、2清單

中國新聞組／北京2日電
中國駐美大使秦剛8月31日透過視訊，出席美中關係全國委員會董事會為他舉行的視訊歡迎會。（取材自中國駐美國大使館官網）
中國駐美大使秦剛8月31日透過視訊，出席美中關係全國委員會董事會為他舉行的視訊歡迎會。（取材自中國駐美國大使館官網）

中國駐美大使秦剛日前表示，美國有人認為中國在「賭美國輸」、發展目標是取代美國，這是對中國戰略意圖的嚴重誤判。他強調，「中國從不把自己的命運押寶在別國身上」，「從來沒有把超越美國作為目標，從來沒有挑戰和取代美國、稱霸世界的野心」。

據中國駐美國大使館網站消息，秦剛上月31日在美中關係全國委員會歡迎視訊會上發表演說時表示，中美雙方要明確底線、相互尊重、排除干擾。希望美方高度重視並認真對待中方提出的「三條底線」、「兩份清單」，「特別要在涉台、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上謹言慎行，尊重中國的主權、安全、發展利益，停止干涉中國內政，不要觸碰和挑戰中方的紅線」。

秦剛所說的「三條底線」、「兩份清單」中的「兩份清單」是今年7月26日中國外交部副部長謝鋒在與美國副國務卿薛曼會談時提出的，一份是中國要求美國糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。

「三條底線」則是中國國務委員兼外長王毅當日向薛曼提出，在中美關係中，中國堅持的三條底線：美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度；美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程；美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。

秦剛重申，中美雙方要保持對話、管控分歧，重建有關對話機制，以建設性方式妥善管控和處理矛盾分歧。同時要排除干擾、聚焦合作。無論在雙邊層面，還是在應對氣候變化等全球性問題，都可從點滴做起，從易到難，積少成多，尋求改善關係的切入點及合作面。

秦剛指，上屆美國政府採取的極端對中政策，對中美關係造成嚴重破壞，而這一局面「迄未得到改變，甚至還在延續」。他強調，美方應停止在病毒溯源問題上搞政治操弄，阻止國會審議通過嚴重損害中美關係的涉中議案。

秦剛表示，美國有人認為，美國要從實力地位出發與中國打交道，可以像戰勝前蘇聯一樣贏得對華「新冷戰」。他稱，「把冷戰劇本生搬硬套到今天的中美關係，把中國當作對手和假想敵，如同唐吉訶德挑戰風車一樣荒誕和危險」。

中國 美國 秦剛

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