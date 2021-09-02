履新示好演說批美 美媒：秦剛露本色

秦剛今年7月28日抵達華盛頓履職，在社交網站推特上開通帳號，不斷發文向美國示好，但在首場公開演講中稱，美國現政府正在延續上屆政府採取的「極端對華政策」。（本報資料照片）

中國 駐美國 新大使秦剛 在他的首場公開演講中稱，美國現政府正在延續上屆政府採取的「極端對華政策」，但是對中國繼續進行在人權、地區安全、公平貿易和網絡安全等領域廣受指責的行為卻隻字不提。

美國之音報導，中國駐美國大使館8月31日刊登秦剛當天出席美中關係全國委員會董事會為其履新舉行的視訊歡迎活動的消息，以及他在視訊會議上發表的主旨演講。

秦剛說，中美關係空前複雜嚴峻，「美上屆政府採取的極端對華政策給中美關係造成嚴重破壞，而這一局面迄今未得到改變，甚至還在延續。」

他將兩國關係發展的障礙全部歸咎於美國「處處打壓中國」的對華政策，和美國決策人對中國的各種誤解，稱中國從來不搞侵略擴張，也無意挑戰和取代美國、稱霸世界。

據報導，秦剛在演講中還為中共政權的各項政策辯護，稱「我們制訂的一切規則、政策的出發點和落腳點都是堅持以人民為中心」，都是為了「更好地滿足中國人民對美好生活的嚮往。」

他稱自己希望以駐美大使的身分加強與美國各界溝通對話，推進中美關係朝理性、穩定可控和富有建設性的方向發展。

在美國長期面對中國不公平的貿易政策之後，川普政府決定對來自中國的商品大規模徵稅，並在安全和人權領域對中國採取了製裁和其他強硬措施，因此被北京指責對中國極端施壓。

拜登政府今年1月上任後基本上維持上屆政府對中國的政策。拜登總統將中國描述為「最嚴重的競爭對手」，稱美中之間的競爭是民主與專制之間的較量，並確信美國會贏。

報導說，秦剛今年7月28日抵達華盛頓履職，在受到中國禁用的社交網站推特上開通帳號，並不斷發文向美國示好。

一些觀察人士說，剛履新的秦剛可能是在執行習近平指示的對外宣傳要「努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象」，但是改回微笑外交和魅力外交，顯然不足以解決美中之間的深層矛盾和改變兩個大國之間的競爭特徵。