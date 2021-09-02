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情蒐新疆、西藏？ 成都美商會遭停運

記者呂佳蓉／北京2日電
成都美國商會遭停，西方認為中美脫鉤，中方則有聲音認為該商會不符合中方的法律規範。(路透)
成都美國商會遭停，西方認為中美脫鉤，中方則有聲音認為該商會不符合中方的法律規範。(路透)

位於中國四川成都的中國西南美國商會（成都美國商會）傳出遭到中方指示停止運作，原因不明。中國外交部發言人汪文斌1日表示，不了解有關情況，但是「 中國是法治國家，任何外國組織都應當在中國法律框架下行事」。

成都美國商會成立於1996年，是一個無黨派、非盈利的組織，因其總部設立在成都，因此被稱為「成都美國商會」。

觀察者網報導，根據成都美國商會公開資料顯示，作為「中國西南地區最大和最具影響力的外國商會之一」，該商會的業務範圍覆蓋雲南、貴州、四川、重慶和西藏，主要是促進美國和這個地區之間的貿易與投資

報導稱，這一個地區與此前美國駐成都總領事館的服務範圍完全一致，並引述紐約時報等美媒形容說，那裡是美國搜集中國西藏和新疆「最有價值」的外交前哨站。

報導說，「成都美國商會」與前美國駐成都總領館往來密切，在後者於去年關閉前，商會還為前總領事林傑偉舉辦離任雞尾酒會。報導又引述中國網民稱，該商會可能在中國境內搞間諜活動，或是支持關閉商會的決定。

成都美國商會日前通知會員，依據中國法律及規範，該美國商會將停止運作，不再以中國西南美國商會名義從事任何活動。但該份聲明沒有交代具體原因。

美國國務院美東時間8月31日則呼籲中方與該商會合作，解決運作等問題。中國外交部發言人汪文斌則稱，「我不瞭解你所說的情況，請你向有關部門來詢問。作為原則，我可以告訴你的是中國是法治國家，任何外國組織都應當在中國法律框架下行事。」

而西方媒體多報導，商會遭到關閉是美中正在脫鉤、中國營商環境惡化；然而，觀察者網的文章則對此表示，相關說法站不住腳。該報導指，中國駐美大使秦剛近期表示的，美國工商界看重中國市場，看好中國經濟前景，希望繼續擴大對華投資，他同時明確反對美對華「貿易戰」、搞「脫鉤」、「斷供」。

中國外交學院教授李海東受中媒採訪時表示，該商會從性質上來講仍然是一個以商業為主要活動內容的NGO，它的活動內容不僅要合法合規，而且要合理，其活動應當僅限於推進經貿的交流溝通，而不應試圖嘗試一些「與自身身分不相符」的其他活動。

李海東指出，目前官方就此事尚無明確解釋，「但中方一定有非常正當和合理的原因」，也可能是中方根據新的管理規定，對一些外國在華商會進行一個梳理和整頓，「這也是完全正常的」，這個商會是不是從此就被關掉，還要進一步看官方的通報，目前的各種說法都是推測。

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