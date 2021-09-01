中共六中全會11月開 總結黨百年經驗

中共中央政治局11月將在北京召開19屆六中全會。圖為中共總書記習近平。（新華社）

中共 中央政治局31日開會決定，11月將在北京召開19屆六中全會。會議除依例進行政治局工作報告外，還將重點研究「全面總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題」。

新華社報導，總書記習近平 31日主持的政治局會議除作出上述決定外，還審議了「關於十九屆中央第七輪巡視情況的綜合報告」及討論其他事項。

根據報導，會議認為，總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗，是在建黨百年歷史條件下，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、在新時代堅持和發展中國 特色社會主義的需要；也是做到堅決維護「習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位」，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，確保全黨步調一致向前進的需要。

同時，總結經驗也是「推進黨的自我革命、提高全黨鬥爭本領和應對風險挑戰能力、永保黨的生機活力」，團結帶領全國各族人民為「實現中華民族偉大復興的中國夢而繼續奮鬥」的需要。

會議指出，全黨要堅持唯物史觀和「正確黨史觀」，「從黨的百年奮鬥中，看清楚過去我們為什麼能夠成功、弄明白未來我們怎樣才能繼續成功」，從而更加堅定、自覺地「踐行初心使命」，在新時代更好堅持和發展中國特色社會主義。

會議提到，現在中共「團結帶領中國人民，又踏上了實現第二個百年奮鬥目標」的「新的趕考之路」。「時代是出卷人，我們是答卷人，人民是閱卷人」，一定要「繼續考出一個好成績，在新時代新征程上展現新氣象新作為」。