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美軍：以超前技術讓中恐懼 中國空軍：不怕苦不怕死

中國新聞組／北京1日電
中共空軍發言人稱，已歷史性跨入戰略空軍門檻，圖為共機殲20飛行訓練。（新華社資料照片）
中共空軍發言人稱，已歷史性跨入戰略空軍門檻，圖為共機殲20飛行訓練。（新華社資料照片）

中共近年不斷造機、造艦，大幅增加戰力。中共空軍發言人申進科31日在第13屆珠海航展記者會上聲稱，由於服役的殲20戰機、運20運輸機愈來愈多，加上其他能力不斷提升，中共空軍已「歷史性地跨入戰略空軍門檻」。

美國新任空軍部長肯達爾（Frank Kendell）曾揚言，要以「超前技術」讓中國「感到恐懼」。對此，中國外交部發言人華春瑩日前回應：「建議他問問中國人民解放軍空軍同不同意」。申進科31日也回應說，解放軍空軍官兵「一不怕苦、二不怕死」，堅決捍衛國家空天安全、堅定維護國家發展利益。

圖為8月13日在「西部·聯合-2021」演習結束儀式分列式上的大陸空軍空降兵方隊...
圖為8月13日在「西部·聯合-2021」演習結束儀式分列式上的大陸空軍空降兵方隊。（新華社）

申進科指出，解放軍空軍從抗美援朝「空中拚刺刀」，到國土防空「近快戰法」打U-2飛機，再到新時代警巡東海、戰巡南海、前出西太、繞島（台灣）巡航，「飛了過去沒有飛過的航線、到了過去沒有到過的區域」。他強調，解放軍空軍官兵堅決捍衛國家空天安全、堅定維護國家發展利益，「要讓黨和人民放心」。

央視新聞報導，申進科昨天表示，中共空軍殲20、運20服役數量愈來愈多，國產新型地對空飛彈直指蒼穹，戰略預警、空中打擊、防空反彈、詭息對抗、空降作戰、戰略投送和綜合保障等能力不斷提升，能「有效履行新時代使命任務」。

公開信息指出，殲20及運20這兩款軍機，是共軍一向標榜「戰略作戰能力大舉提升」的象徵。共軍方面先前透露，目前已有至少150架殲20戰機已交付空軍，並組成4支航空旅。至於運20大型運輸機，服役5年多以來由於自製引擎仍在研發及測試階段，目前仍使用前蘇聯技術及俄羅斯供應的舊式引擎，導致推力、續航力受限。

申進科說，中共空軍將在第13屆珠海航展中，集中展現「推進戰略轉型、邁向世界一流的新成就」。據其他中國媒體報導，中共空軍將依例在9月28日至10月3日舉行的本屆珠海航展上，舉行飛行表演，屆時中國自製的「翼龍2」無人機，將在展會上首次亮相。

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