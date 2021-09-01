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安理會阿富汗決議案 中有巨大疑問 投了棄權票

中國新聞組／北京1日電
聯合國安理會8月30日通過決議，對阿富汗近期局勢表達關切，要求神學士遵守此前相關承諾，中俄投棄權票。（新華社）
聯合國安理會8月30日通過決議，對阿富汗近期局勢表達關切，要求神學士遵守此前相關承諾，中俄投棄權票。（新華社）

阿富汗當前局勢脆弱敏感，聯合國安理會當地時間30日以13票讚成，0票反對，2票棄權的結果，通過了阿富汗問題的決議草案，中國和俄羅斯投了棄權票。對此，中國外交部回應，中方對通過決議的必要性、緊迫性和草案內容的平衡性都有巨大疑問，且修改的意見沒有得到充分採納，因此投了棄權票。

香港文匯報導，中國常駐聯合國副代表耿爽大使30日表示，鑒於阿富汗未來走向存在諸多不確定性，安理會採取的任何行動，應有助於緩和而不是激化矛盾，有助於阿富汗局勢平穩過渡而不是重陷動亂。

耿爽說，聯合國駐阿富汗援助團授權將於9月17日到期。中方期待同安理會各成員繼續進行建設性磋商，就聯合國下階段在阿富汗的存在以及幫助阿富汗實現和平和解，開啟重建進程進行深入探討，尋求廣泛共識。作為安理會成員和阿富汗重要鄰國，中方始終堅持不干涉內政原則，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，願意繼續同阿富汗發展睦鄰友好合作關係，為阿富汗和平重建發揮建設性作用。

中國外交部發言人汪文斌31日回應記者提問時表示，有關國家於8月27日傍晚倉促散發了決議草案，要求30日就採取行動。中方對通過決議的必要性、緊迫性和草案內容的平衡性都有巨大疑問。遺憾的是，我們的修改意見沒有得到充分採納。中方也一貫不贊成提案國在各方仍有分歧的情況下強行推動的做法。基於上述，中方對有關決議草案投了棄權票。

美方8月30日宣布，已結束自阿富汗撤離行動，美在阿20年的軍事存在已結束。汪文斌指出，阿富汗的歷史和現實都表明，實現和平穩定和經濟發展，都需建立開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，同一切恐怖組織徹底劃清界限。中方將繼續同阿富汗各方和國際社會保持密切溝通協調，為阿恢復和平、重建經濟、打擊包括「東伊運」在內的一切恐怖組織、融入國際社會提供力所能及的支持幫助。

阿富汗 中國 聯合國

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