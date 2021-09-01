我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

神學士示好 稱呼「我們的偉大鄰國」 中避答承認政權

記者羅印冲／北京1日電
神學士軍人持槍在喀布爾巡邏。（美聯社）
神學士軍人持槍在喀布爾巡邏。（美聯社）

針對美國宣布已結束自阿富汗撤軍，神學士（Taliban，另譯塔利班）方面稱獲得完全獨立，阿富汗神學士發言人沙辛（Suhail Shaheen）8月30日接受香港南華早報旗下「本周亞洲」訪問，稱呼中國是「我們的偉大鄰國」，並指北京可在阿富汗重建及經濟發展上發揮建設性作用；還稱將兌現（對中方）承諾，防止阿富汗成為「恐怖分子的集結地」。

神學士發言人沙辛8月30日在接受媒體訪問時，稱呼中國是「偉大的鄰國」。（取材自推...
神學士發言人沙辛8月30日在接受媒體訪問時，稱呼中國是「偉大的鄰國」。（取材自推特）

中國外交部發言人汪文斌昨指出，美軍撤出阿富汗表明，肆意對他國進行軍事干涉，將本國價值觀和社會制度強加於別國的政策，注定是行不通的，只會以失敗收場。阿富汗人民迎來國家和平與重建的新起點，阿富汗的歷史翻開了新的一頁。

中方是否準備承認神學士政權？中國外交部發言人汪文斌未正面回應。（新華社）
中方是否準備承認神學士政權？中國外交部發言人汪文斌未正面回應。（新華社）

至於中方是否準備承認神學士政權？汪文斌未正面回應，僅指中方希望阿富汗組建開放包容、有廣泛代表性政府，奉行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，與各國友好。

就聯合國安理會通過決議，要求神學士允許阿富汗及外國公民安全有序離境，但中方卻投下棄權票，汪文斌回應稱，中方對通過決議的必要性、緊迫性和內容平衡性有「巨大疑問」，提出修改意見未獲採納，因此投棄權票。

根據南華早報題為「神學士：中國，我們的偉大鄰國，將幫阿富汗構築和平」報導，沙辛表示，中國可在阿富汗發揮建設性和積極作用，「期待中國發揮其作用」。沙辛指出，神學士希望與中方合作，在阿富汗構築和平；並重申神學士將兌現（對中方）承諾，防止阿富汗成為「恐怖分子的集結地」，不允許激進組織利用阿富汗作為襲擊基地；任何人都不能利用阿富汗的土地，對付其鄰國和其他國家。

報導稱，神學士準備與北京就促進雙方關係、建立地區和平及援助阿富汗重建等方面交換意見。報導援引中國專家指，中美可在阿富汗問題上合作，但有一絆腳石——新疆或者說「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動，中國認定其發動多起新疆恐攻）問題。

蘭州大學阿富汗研究中心主任朱永彪表示，中美應根據實際情況幫助阿富汗，而不應盲目地按照西方標準對神學士實施嚴厲制裁。中美幫助神學士切斷與恐怖組織聯繫的前提是，美國改變對「東伊運」的態度。

阿富汗 神學士 中國

上一則

安理會阿富汗決議案 中有巨大疑問 投了棄權票

下一則

另類掃貨? 廈門小米門市被6少年洗劫 最小僅14歲

延伸閱讀

拜登與甘尼「最後通話」曝光 危機當頭竟渾然不知？

拜登與甘尼「最後通話」曝光 危機當頭竟渾然不知？
神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車
承認神學士政權？中國避答

承認神學士政權？中國避答
傳阿富汗民謠歌手遭神學士拖出門 開槍爆頭

傳阿富汗民謠歌手遭神學士拖出門 開槍爆頭

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片