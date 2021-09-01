為政策掃雷? 官媒：美國對中國發動顏色革命

官媒中國青年報發出「冰點時評」指，中國正在進行一場大型政治變革。文章稱，美國正通過「中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」。(路透)

近日，中國 逾30家官媒罕見地集中轉發了一篇題為「一場深刻的變革正在進行！ 」的自媒體文章，由於時值官方出手整治高科技和娛樂圈等行業，文中又提及這連串舉動是為應對美國 對中國「發動顏色革命」所發起的一場「深刻的革命」，網民紛紛揣測是否又將掀起一場「運動」。有外媒分析稱此文是「變革檄文」，恐再現「新時代文革」；但也有評論稱這是媒體為官方推動政經政策進行掃雷所做的強勢宣傳。

隸屬於共青團中央的官媒中國青年報29日發出作者為李光滿的「冰點時評」，這篇題為「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行」的文中指出，從螞蟻上市被叫停，到整頓經濟秩序、反壟斷，以及對娛樂圈亂象的一系列整治動作，顯示中國在發生一場深刻的變革，也可說是一場深刻的革命。不僅資本圈，也不僅娛樂圈，不僅要摧枯拉朽，而且要刮骨療傷。

文中說，這是一場政治變革，人民正在重新成為這場變革的主體。這次變革將蕩滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地，紅色回歸，英雄回歸，血性回歸。未來還要治理高房價、高醫療費，徹底剷平教育、醫療、住房三座大山。

文章並指出，美國正在對中國實施越來越嚴厲的軍事威脅、經濟及科技封鎖，力度越來越大地通過中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命。當前中國這場深刻變革，「正是為了應對當前嚴峻而複雜的國際形勢，正是為了應對美國已經開始對中國發動的野蠻而凶猛的攻擊」。

法廣報導，這篇文章被包括人民日報、新華社、解放軍報在內的逾30家中央和省市級官媒，罕見地在重要位置轉發。有評論員認為，這是文革回朝的先兆，有人指是中方要在中美角力升級前向美國甩鍋，但也有時事評論員指這是媒體為官方推動政經政策進行掃雷所形成的強勢宣傳效應；文章理論水平不高，但迎合了高層的政治口味和反美情緒。

自由亞洲電台分析稱，此文有「新時代文革再現」意味。報導引述前中央黨校教授蔡霞說，這是在內外交困的壓力下，中共 當局領導人轉移焦點、鞏固統治路線的走法。她彷彿看到了1960年代的歷史正在重演；與毛澤東不同的是，中共領導人這次不再用階級鬥爭為綱領，反而用了新的名詞：以人民之名。