中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

北京當局令中國西南美國商會停止運作。(中國西南美國商會網頁截圖 )

在中國 民族主義情緒高漲及美中關係對抗不斷升級之際，北京當局指令一個設在四川省省會成都的美國 商會停止運作，不得再以商會的名義從事任何活動。

路透報導，中國西南美國商會(American Chamber of Commerce in Southwest China)8月30日通知會員說，依據中國的法律與規定，他們必須停止運作，並且「不再以中國西南美國商會的名義從事任何活動」。不過，通知中沒有提到該商會被指令停止運作的確切理由。

該商會的會長王曉東(Benjamin Wang)8月31日通過微信 表示，他們正和地方當局討論他們的登記與未來方向。他表示，當地的民政部門顯然是在執行一項規定，即各國在中國只能維持一個正式的商會。民政部沒有立即回應路透社置評要求。

美國之音報導，中國西南美國商會成立於1996年，是一個無黨派、非盈利的組織。作為中國西南地區最大和最具影響力的外國商會之一，該商會的業務範圍覆蓋雲南、貴州、四川、重慶和西藏，主要是促進美國和這個地區之間的貿易與投資。

路透報導，中國西南美國商會與中國美國商會(American Chamber of Commerce in China)沒有隸屬關係。而中國美國商會是唯一被中國官方認可、代表美國在中國企業的商會，在幾個城市設有分會。

在中國西南美國商會被下令停止運作的一年多以前，中國2020年7月關閉了美國駐成都總領事館，以報復美國關閉中國駐休士頓(Houston)的總領事館。

中央社報導，全球戰略公司ASG中國副總裁蘇利文（Kyle Sullivan）31日透過推特上傳通知截圖，並指中國西南美國商會突然關門，對美國在中國的企業不是好兆頭。