我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國新聞組／北京1日電
北京當局令中國西南美國商會停止運作。(中國西南美國商會網頁截圖 )
北京當局令中國西南美國商會停止運作。(中國西南美國商會網頁截圖 )

中國民族主義情緒高漲及美中關係對抗不斷升級之際，北京當局指令一個設在四川省省會成都的美國商會停止運作，不得再以商會的名義從事任何活動。

路透報導，中國西南美國商會(American Chamber of Commerce in Southwest China)8月30日通知會員說，依據中國的法律與規定，他們必須停止運作，並且「不再以中國西南美國商會的名義從事任何活動」。不過，通知中沒有提到該商會被指令停止運作的確切理由。

該商會的會長王曉東(Benjamin Wang)8月31日通過微信表示，他們正和地方當局討論他們的登記與未來方向。他表示，當地的民政部門顯然是在執行一項規定，即各國在中國只能維持一個正式的商會。民政部沒有立即回應路透社置評要求。

美國之音報導，中國西南美國商會成立於1996年，是一個無黨派、非盈利的組織。作為中國西南地區最大和最具影響力的外國商會之一，該商會的業務範圍覆蓋雲南、貴州、四川、重慶和西藏，主要是促進美國和這個地區之間的貿易與投資。

路透報導，中國西南美國商會與中國美國商會(American Chamber of Commerce in China)沒有隸屬關係。而中國美國商會是唯一被中國官方認可、代表美國在中國企業的商會，在幾個城市設有分會。

在中國西南美國商會被下令停止運作的一年多以前，中國2020年7月關閉了美國駐成都總領事館，以報復美國關閉中國駐休士頓(Houston)的總領事館。

中央社報導，全球戰略公司ASG中國副總裁蘇利文（Kyle Sullivan）31日透過推特上傳通知截圖，並指中國西南美國商會突然關門，對美國在中國的企業不是好兆頭。

中國 美國 微信

上一則

中共六中全會11月開 總結黨百年經驗

下一則

香港馬會年度投注額359億美元 戰勝疫情創新高

延伸閱讀

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
推動台灣參與聯合國 橙縣僑界上百人健行

推動台灣參與聯合國 橙縣僑界上百人健行

潮商基金會年會 線上線下同辦 除交流資訊還有文藝表演

潮商基金會年會 線上線下同辦 除交流資訊還有文藝表演

美西和統會 張靜靜接任會長

美西和統會 張靜靜接任會長

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片