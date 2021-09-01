金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場 股市反彈是騙局

「金融巨鱷」索羅斯投書金融時報，批評習近平不懂市場運作。(美聯社)

「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）30日投書英國金融時報（FT），批評中國 領導人習近平打擊民間企業，嚴重拖累經濟，最脆弱的是房地產，尤其住屋，過去20年中國長期的房市榮景即將告終。他呼籲美國 國會立法，管束基金經理人投資 中概股或公司治理不達標的中企，以保護美國投資人。

索羅斯認為，中國的問題在於出生率遠低於官方統計數字，習近平試圖改變人口結構，但愈搞愈糟。他指出，中產階級不想生二胎，是想培養小孩擁有更光明的前途，補教業因此蓬勃發展，主導產業的是美國資金支持的中企。但北京最近卻禁止補教業以營利為目的，導致紐約掛牌的中概股和空殼公司全面慘跌。

此外，北京當局4月悄悄入股抖音母公司字節跳動，取得三席董事裡的其中一席，對這家擁有世界最大個人資料庫之一的公司，北京將能插手內部運作。

索羅斯直言，習近平並不了解市場運作，允許拋售過頭，傷及全球各地中國標的物。中國金融主管機關意識到狀況不對，出面安撫外國投資人，市場隨之出現強力反彈，但索羅斯說這是騙局，因為習近平將所有企業視為黨國工具，想要搶反彈的投資人將大失所望。

索羅斯提醒，很多人不知道自己的退休基金對中國有曝險，但他們可能買進被動式管理基金，資產配置複製主要指數，如MSCI全球指數（ACWI）。在MSCI全球ESG領袖指數（MSCI ACWI ESG Leaders Index）當中，阿里巴巴、騰訊名列前十大成分股。而在貝萊德（BlackRock）的ESG Aware新興市場ETF，中企在總投資的占比高達三分之一。這些指數實質迫使美國投資人將數千億美元投向公司治理不達標的中企——權限和問責都由一個不向任何國際機構負責的人說了算。

索羅斯主張美國國會通過跨黨派法案，明確要求資產管理的經理人只能投資公司治理結構透明、立場與股東一致的公司。國會頒布這些措施，才能為證券交易委員會（SEC）提供必要工具，保護美國投資人。

根據索羅斯的說法，選擇投資中國的外國投資人發現，很難認清潛藏風險。他們以前看到中國一直是關關難過關關過。但索羅斯說，習近平領導的中國不是大家認得的中國。他正在打造一個升級版的毛澤東政黨。沒有任何一個投資人對那樣的中國有經驗，因為毛澤東時代並沒有股市。