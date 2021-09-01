目標共同富裕 中央定調：住有所居 解決青年住房

住建部要求住房租金年度漲幅不能超過5%。(取材自微寧波)

在共同富裕的目標下，國務院新聞辦公室8月31日舉行新聞發布會，介紹「努力實現全體人民住有所居」有關情況。住房和城鄉建設部相關負責人表示，當前大城市有70%的新市民和青年人靠租房來解決住的問題，城市政府應下決心下力氣解決新市民、青年人住房問題。住建部要求，做好保障性租賃住房建設，統籌解決新市民、低收入 困難群眾等重點群體租賃住房問題，城市住房租金 年度漲幅不超過5%。

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香港文匯報報導，住建部副部長倪虹在發布會上說，有調查顯示大城市有70%的新市民和青年人是租房住。國務院辦公廳6月24日公布「加快發展保障性租賃住房的意見」，主要是解決符合條件的新市民、青年人等群體住房困難。他強調，解決新市民、青年人住房問題是各級政府職責所在。

住建部部長王蒙徽表示，住建部門堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，穩妥實施房地產 長效機制，穩地價、穩房價、穩預期，促進房地產市場平穩健康發展。

他表示，特別是近年來，住建部加快建立以公租房、保障性租賃住房和共有產權住房為主體的住房保障體系。公租房方面，城鎮戶籍的低保、低收入住房困難家庭已做到應保盡保，基本上解決了這個問題；保障性租賃住房重點還是要解決人口淨流入的重點城市，主要是大中城市，特別是這些城市的新市民和青年人的住房問題，現在正在抓緊推進。

王蒙徽稱，「十四五」期間將以發展保障性租賃住房為重點，進一步完善住房保障體系，增加保障性住房的供給，努力實現全體人民住有所居。

根據「加快發展保障性租賃住房的意見」，加快發展保障性租賃住房，要針對新市民、青年人等群體特點，明確保障標準，建築面積一般不超過70平方米的小戶型為主，租金低於同地段、同品質的市場租賃住房租金，就是小戶型、低租金。此外，住建部剛剛發布的「關於在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知」要求，城市更新行動中要同步做好保障性租賃住房建設，統籌解決新市民、低收入困難群眾等重點群體租賃住房問題，城市住房租金年度漲幅不超過5%。

對此，有港媒報導，「房住不炒、住有所居」成為新時代房地產的主旋律，樓價大漲大跌的時代即將過去。