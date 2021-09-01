我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

目標共同富裕 中央定調：住有所居 解決青年住房

中國新聞組／北京1日電
住建部要求住房租金年度漲幅不能超過5%。(取材自微寧波)
住建部要求住房租金年度漲幅不能超過5%。(取材自微寧波)

在共同富裕的目標下，國務院新聞辦公室8月31日舉行新聞發布會，介紹「努力實現全體人民住有所居」有關情況。住房和城鄉建設部相關負責人表示，當前大城市有70%的新市民和青年人靠租房來解決住的問題，城市政府應下決心下力氣解決新市民、青年人住房問題。住建部要求，做好保障性租賃住房建設，統籌解決新市民、低收入困難群眾等重點群體租賃住房問題，城市住房租金年度漲幅不超過5%。

來源：YouTube

香港文匯報報導，住建部副部長倪虹在發布會上說，有調查顯示大城市有70%的新市民和青年人是租房住。國務院辦公廳6月24日公布「加快發展保障性租賃住房的意見」，主要是解決符合條件的新市民、青年人等群體住房困難。他強調，解決新市民、青年人住房問題是各級政府職責所在。

住建部部長王蒙徽表示，住建部門堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，穩妥實施房地產長效機制，穩地價、穩房價、穩預期，促進房地產市場平穩健康發展。

他表示，特別是近年來，住建部加快建立以公租房、保障性租賃住房和共有產權住房為主體的住房保障體系。公租房方面，城鎮戶籍的低保、低收入住房困難家庭已做到應保盡保，基本上解決了這個問題；保障性租賃住房重點還是要解決人口淨流入的重點城市，主要是大中城市，特別是這些城市的新市民和青年人的住房問題，現在正在抓緊推進。

王蒙徽稱，「十四五」期間將以發展保障性租賃住房為重點，進一步完善住房保障體系，增加保障性住房的供給，努力實現全體人民住有所居。

根據「加快發展保障性租賃住房的意見」，加快發展保障性租賃住房，要針對新市民、青年人等群體特點，明確保障標準，建築面積一般不超過70平方米的小戶型為主，租金低於同地段、同品質的市場租賃住房租金，就是小戶型、低租金。此外，住建部剛剛發布的「關於在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知」要求，城市更新行動中要同步做好保障性租賃住房建設，統籌解決新市民、低收入困難群眾等重點群體租賃住房問題，城市住房租金年度漲幅不超過5%。 

對此，有港媒報導，「房住不炒、住有所居」成為新時代房地產的主旋律，樓價大漲大跌的時代即將過去。

國務院新聞辦公室舉行8月31日新聞發布會，住房和城鄉建設部部長王蒙徽、副部長倪虹...
國務院新聞辦公室舉行8月31日新聞發布會，住房和城鄉建設部部長王蒙徽、副部長倪虹、副部長黃艷圍繞努力實現全體人民住有所居介紹有關情況。(新華社)

低收入 租金 房地產

上一則

響應共同富裕 吉利汽車贈員工1.67億股

下一則

美懸賞500萬抓涉毒中公民 北京反對：中未列管該藥物

延伸閱讀

全美房價近1年多飆升18.6% 30年以來新高

全美房價近1年多飆升18.6% 30年以來新高
不滿高院擋下禁止逼遷令 霍楚：盡快發放租房補助金

不滿高院擋下禁止逼遷令 霍楚：盡快發放租房補助金
谷內郡提供疫情租房補助 泛亞社區服務中心可協助申請

谷內郡提供疫情租房補助 泛亞社區服務中心可協助申請
州政府租房援助 洛市民9月1日可申請

州政府租房援助 洛市民9月1日可申請

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片